Bogotá transforma escombros clandestinos en material de construcción: el plan de economía circular que alivia a Doña Juana

La capital colombiana implementa una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) para convertir escombros clandestinos en agregados reciclados para vías. El proyecto busca duplicar el aprovechamiento de desechos y reducir la presión sobre el relleno sanitario Doña Juana.

Bogotá ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de economía circular para hacer frente a uno de sus mayores problemas ambientales: los escombros arrojados clandestinamente en espacios públicos.

La iniciativa se centra en una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) ubicada en un predio de tres hectáreas, donde los desechos recolectados en puntos críticos se transforman en agregados reciclados de alta calidad para la construcción de vías y andenes. Este proyecto no solo busca reducir el volumen de basura que satura el relleno sanitario Doña Juana, sino también duplicar la eficiencia operativa, pasando de un aprovechamiento del 33% al 70% de cada tonelada de escombros.

Actualmente, el sistema permite recuperar cerca del 33% de cada tonelada de escombros recolectados en las calles mediante procesos de separación y tratamiento de RCD. La meta es alcanzar el 70%, lo que representaría un avance significativo en la gestión de residuos sólidos en la capital. La planta opera bajo un esquema técnico de ocho etapas: recepción, control, preclasificación, separación, tratamiento, valorización, aprovechamiento y disposición final controlada. Al llegar, los operarios separan materiales aprovechables como plástico y cartón.

Luego, los escombros pasan por bandas transportadoras de entre 30 y 50 metros de diámetro, donde un sistema de clasificación precisa identifica los componentes aptos para molienda. Finalmente, máquinas especializadas muelen y procesan el material hasta convertirlo en granulado reciclado, con una capacidad de producción diaria de 300 a 350 toneladas. Este material se destina a obras de infraestructura distrital, contribuyendo a cerrar el ciclo de los residuos.

A diferencia de la basura ordinaria, estos residuos de puntos críticos y clandestinos (denominados técnicamente RPCC) no van al lugar directo de disposición final del relleno sanitario, sino que se desvían a la planta para su aprovechamiento. Sin embargo, las autoridades advierten que la infraestructura es solo una parte de la solución.

El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Armando Ojeda, señaló que diariamente ingresan al relleno Doña Juana aproximadamente 5.875 toneladas de residuos, por lo que es fundamental la colaboración ciudadana para reducir la generación de desechos. En lo que va de 2026, se han recolectado más de 16.178 toneladas de escombros clandestinos, evidenciando la magnitud del desafío. La sostenibilidad del modelo depende de frenar el arrojo ilegal, lo que requiere una transformación cultural profunda.

La meta del 70% de aprovechamiento solo se alcanzará si cada hogar y obra particular asume su corresponsabilidad en la gestión de residuos. El proyecto, que comenzó como un piloto para mejorar vías internas de Doña Juana, hoy se consolida como un referente de economía circular en la ciudad, demostrando que es posible convertir un problema ambiental en una oportunidad para el desarrollo urbano sostenible.

La Uaesp ha detallado que la planta utiliza un complejo sistema de mapeo y cuadrillas de recolección para identificar los puntos críticos donde se acumulan escombros, optimizando así la logística de recolección. Además, se están implementando campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de disponer adecuadamente los residuos de construcción.

El impacto de este proyecto no solo es ambiental, sino también económico, ya que los agregados reciclados reducen la necesidad de extraer nuevos materiales, disminuyendo costos y la huella de carbono asociada al transporte. La iniciativa ha sido reconocida a nivel nacional como un ejemplo de gestión pública innovadora, y se espera que pueda replicarse en otras ciudades del país enfrentando problemas similares con los escombros clandestinos





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