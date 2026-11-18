El alcalde Carlos Fernando Galán advierte sobre racionamiento de agua y apagones en Bogotá y Medellín. La situación exige que los embalses energéticos alcancen el 80% antes de noviembre.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha emitido una advertencia formal sobre la posibilidad de implementar racionamiento de agua y apagones eléctricos si las condiciones climáticas no mejoran. Esta alerta se presenta como consecuencia directa de la intensificación del fenómeno de El Niño, un evento meteorológico que está afectando significativamente la disponibilidad de recursos hídricos y la capacidad de generación energética en el país.

Crítica Situación Energética y Hídrica

El mandatario confirmó que esta crisis no es exclusiva de la capital colombiana, sino que también está afectando a otras ciudades importantes como Medellín. En Antioquia, las autoridades ya han tenido que aplicar medidas drásticas para ahorrar el suministro vital de agua, lo que evidencia la gravedad extendida del problema. Hace algunos meses, la ciudad de Medellín experimentó cortes de agua en varias comunas, incluyendo la Comuna Nueve, que corresponde a la localidad de Buenos Aires.

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Dependencia de Embalses para Energía

Galán explicó que el desafío principal radica en la falta de avance suficiente en la generación de energía, mientras que la demanda sigue creciendo constantemente. Esta situación ha llevado al país a momentos críticos donde el consumo se ha acercado peligrosamente a la capacidad máxima de oferta disponible. El alcalde destacó que las lluvias recientes han ayudado a mitigar un poco la escasez, pero la dependencia de los embalses para producir electricidad sigue siendo el punto clave de vulnerabilidad.

Meta del 80% Antes de Noviembre

El objetivo inmediato de la administración distrital es asegurar que los embalses destinados específicamente a la generación de energía alcancen un nivel del 80 por ciento antes de finalizar la temporada de lluvias. Este plazo crítico se establece para finales de noviembre, una fecha que servirá como punto de referencia para evaluar la viabilidad del suministro energético en los próximos meses. El alcalde aclaró que esta meta no se refiere al Embalse de Chingaza, que abastece agua potable, sino a las represas hidroeléctricas esenciales para mantener la red eléctrica.

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Impacto Regional y Emergencia en Tolima

Mientras Bogotá y Medellín gestionan la crisis hídrica y energética, otras regiones enfrentan emergencias aún más severas. El departamento del Tolima ha sido golpeado con fuerza por el fenómeno climático, registrando más de diez incendios forestales en un solo día. La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas ha denunciado que la mayoría de estos siniestros son provocados por manos criminales, lo que agrava la situación ambiental y social en la zona afectada.

Llamado a la Preparación Ciudadana

Aunque la Alcaldía de Bogotá aún no ha llegado al punto de ejecutar medidas drásticas de manera inmediata, Galán ha hecho un llamado urgente a los habitantes para que se preparen. La ciudad ha registrado temperaturas de hasta 22 grados Celsius, a pesar de ser reconocida por su clima templado, lo que indica un desajuste en los patrones estacionales. Los ciudadanos son invitados a contribuir activamente para reducir el riesgo de racionamiento mientras el gobierno evalúa los niveles de los embalses para anunciar medidas detalladas en el futuro.