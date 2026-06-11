Bogota en caos vial y transporte masivo afectado por protestas y accidentes

La ciudad de Bogotá se encuentra en una mañana caótica debido a una combinación de manifestaciones sociales en el sur, fallas técnicas en la red de semáforos de avenidas principales y siniestros de camiones de carga pesada. Esto ha llevado a una fuerte congestión en varios puntos estratégicos de la capital.

Una mañana caótica enfrentan los habitantes de Bogotá este jueves 11 de junio de 2026. Una combinación de manifestaciones sociales en el sur, fallas técnicas en la red de semáforos de avenidas principales y siniestros de camiones de carga pesada mantiene bajo fuerte congestión a varios puntos estratégicos de la capital.

Video captó el terror de una pareja en Ciudad Bolívar: cuatro hombres en moto los acorralaron y les robaron todo. A continuación, siga el minuto a minuto del estado de las vías y el transporte masivo según los reportes oficiales y de última hora entregados por la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio





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