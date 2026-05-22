Bogotano comercista teme por su vida y familia por deudas 'gota a gota' con 10 prestamistas

Un comerciante de la localidad de Fontibón Hourly News ha denunciado la situación dramática en que vive al menos 10 prestamistas 'gota a gota' para comprar una fábrica de empanadas. Según ha relatado a Blu Radio, las amenazas ya no solo son contra él sino también contra su mamá y su hija menor de edad. El comerciante ha explicado cómo han comenzado siendo montos pequeños, pero con el paso del tiempo se incrementaron y llegaron al 20% de intereses. Debido a que intenta pagar a uno de los cobradores la influencia de los demás aumenta. Además el individuo ha tenido que esconderse en otro sector de Bogotá debido a las amenazas y teme por su vida y familia.

Un comerciante de Fontibón, en Bogotá, denunció la situación dramática en que vive al menos 10 prestamistas 'gota a gota' para comprar una fábrica de empanadas.

Según relató a Blu Radio, las amenazas no solo son contra él sino también contra su mamá y su hija menor de edad. El hombre aseguró que los préstamos comenzaron siendo montos pequeños, pero con el paso del tiempo estas préstamos se incrementaron y además por intereses que, según dijo, llegan al 20 %. El comerciante explicó que las deudas fueron adquiridas con diferentes prestamistas y por distintas cantidades. Algunos préstamos eran de 300.000 pesos, otros de 700.000.

La situación se salió de control porque, al intentar pagarle a uno de los cobradores, los demás comenzaron a presionarlo de inmediato.

«Si llego y le doy al uno, abro la fábrica y le doy al uno, se me vienen los otros encima y el problema va a ser peor», contó el comerciante. La situación, según dijo, llegó a un punto crítico. El comerciante aseguró que tuvo que esconderse en otro sector de Bogotá debido a las amenazas constantes.

Además, denunció que «Ya me tocará resignarme a que me pase algo a mí o a mi familia», expresó durante la entrevista. El comerciante atraviesa un fuerte cuadro de desesperación emocional. Según la información recogida, incluso ha llegado a pensar en quitarse la vida ante la presión de las amenazas y las deudas





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