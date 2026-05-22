Bogotanos hacen pruebas para la entrada en operación del Metro de Bogotá

La primera prueba de desplazamiento del tren sobre el viaducto del Metro de Bogotá, considerado uno de los hitos más importantes del proyecto, marca la entrada en una nueva fase de pruebas antes de la entrada en operación del sistema. Desdemocionado, el alcalde Galán compartió imágenes del suceso y anunció la feria realización de pruebas en los próximos días.

Después de más de ocho décadas de espera, los bogotanos vieron por primera vez un tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá desplazarse sobre el viaducto de la obra.

El hecho, considerado uno de los hitos más importantes del proyecto, dio el inicio a una nueva fase de pruebas antes de la entrada en operación del sistema. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió imágenes del recorrido realizado por un tren de seis vagones que avanzó durante cerca de hora y media desde el Patio Taller, ubicado en Bosa, hasta la estación 2, en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

La prueba realizada corresponde a un recorrido con remolque. Desde la entidad Metro de Bogotá explicaron que en los próximos días se realizarán nuevas pruebas con el tren energizado mediante el tercer riel y, posteriormente, se avanzará hacia las pruebas de operación automática. El avance de las obras es visible en distintos puntos de la capital y actualmente, la Línea 1 cuenta con cerca de 14 kilómetros de viaducto construidos y 6 kilómetros de vía férrea instalados.

El trazado completo tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y conectará a Bosa con la calle 72, a través de 16 estaciones, de las cuales diez tendrán integración directa con TransMilenio. Más de 15.000 personas trabajan actualmente en los diferentes frentes de construcción del que es considerado el megaproyecto de movilidad más importante del país





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