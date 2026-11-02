Bolívar duplica colegios categoría A en Icfes 2024 con seis instituciones

El departamento de Bolívar alcanzó un récord histórico al duplicar sus escuelas oficiales en la categoría A de las Pruebas Saber 11, superando los tres centros de 2023 y evidenciando avances en calidad educativa rural y urbana.

La Gobernación de Bolívar anunció que el número de colegios oficiales ubicados en la categoría A de las Pruebas Saber 11 se duplicó recientemente. Por primera vez en la historia del departamento, seis instituciones educativas lograron esta máxima clasificación. Esta cifra representa un avance significativo frente a los tres establecimientos que alcanzaron este nivel en el año 2023, según el balance oficial presentado por las autoridades departamentales. Los resultados reflejan mejoras concretas en los indicadores de calidad educativa.

Seis colegios oficiales logran categoría A en el departamento

Las seis instituciones que obtuvieron la categoría A pertenecen a diferentes municipios del departamento. La Institución Educativa Técnica en Informática María Montessori de Santa Rosa del Sur fue una de las destacadas. También se incluyó a la Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Benito, ubicada en el mismo municipio de Santa Rosa del Sur. La Institución Educativo Técnico Comercial María Inmaculada, de Santa Rosa del Sur, completó el trío de este municipio.

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Además de Santa Rosa del Sur, otros municipios mostraron excelencia académica. La Institución Educativa Espíritu Santo de El Carmen de Bolívar se ubica en esta lista de alto rendimiento. La Institución Educativa Docente de Turbaco y la Institución Educativa Cuarta Poza de Manga, ambas de Turbaco, cerraron la lista de centros que alcanzaron la cima de la clasificación Icfes.

Mejoras comparativas frente a los resultados de 2023

El balance comparativo realizado por la Gobernación de Bolívar reportó incrementos positivos en otros indicadores clave. El promedio de rendimiento de los colegios rurales aumentó ocho puntos respecto al periodo anterior. Por su parte, el promedio de los colegios urbanos experimentó un incremento de cinco puntos. Estos datos confirman que el progreso en calidad educativa no se limita a un solo tipo de zona, sino que es integral.

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Otro dato relevante del reporte es la reducción de la brecha educativa. El número de instituciones educativas que se ubicaron en la categoría más baja de la clasificación disminuyó en 24 establecimientos. Esta caída indica que más estudiantes están superando los niveles mínimos de competencia y que la educación pública en Bolívar está generando mejores oportunidades para la población estudiantil.

Reconocimiento de autoridades y compromisos futuros

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, felicitó a las comunidades educativas por estos resultados históricos. Destacó el trabajo conjunto de docentes, directivos, estudiantes y familias en el fortalecimiento de la educación pública. El mandatario afirmó que nos llena de orgullo ver cómo la educación de Bolívar sigue avanzando, subrayando que hoy tenemos seis colegios oficiales en la categoría A del Icfes, el mayor número que hemos alcanzado en nuestra historia.

La secretaria de Educación de Bolívar, Crijulieth Ramos, señaló que la Administración departamental continuará impulsando acciones para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, se enfocarán en las condiciones de acceso y permanencia escolar en los municipios del departamento. La Gobernación indicó que uno de sus propósitos es seguir mejorando los resultados académicos y ampliar las oportunidades educativas para niños y jóvenes de las zonas rurales y urbanas de Bolívar.