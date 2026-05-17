Bolívar: Mataderos y frigoríficos considerados en la encuesta de sacrificios del ganado (ESAG)

Bolívar se destaca en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) por celebrar el sacrificio de ganado vacuno en varias ciudades, como Cartagena, Santa Rosa de Lima, Turbaco y Magangué. Durante el primer trimestre del año 2026, el Departamento sacrificó 8.729 cabezas de ganado.

Conozca cuáles son los mataderos o frigoríficos que en Bolívar son tenidos en cuenta por el Dane para su Encuesta de Sacrificio de Ganado, ESAG.

En Bolívar, se sacrifica ganado vacuno de manera formal en Cartagena, Santa Rosa de Lima, Turbaco y Magangué. Una caída del 4,8% registró en el primer trimestre del año 2026 el sacrificio de ganado vacuno en el departamento de Bolívar, comparado con igual periodo de 2025, según el Dane. En el periodo, en Bolívar se sacrificaron 8.729 cabezas de ganado, lo que le da una participación al departamento del 1,0% dentro del total de vacunos sacrificados en el país.

En el primer trimestre de 2025, se sacrificaron en esta sección del país 9.170 vacunos. (Según la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG), elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en el departamento el sacrificio de ganado que se cuantifica para efectos de ese estudio se realiza en el Distrito de Cartagena y en los municipios de Santa Rosa de Lima, Turbaco y Magangué.

) Cuando se analiza el sacrificio de ganado vacuno de acuerdo con la procedencia de los animales, Bolívar reporta 13.500 cabezas de ganado, con una participación de solo el 1,6%. El Dane señala que en el primer trimestre de 2026, el sacrificio total de ganado en el país fue de 2.572.872 cabezas de ganado de todo tipo (vacuno, bufalino, porcino, caprino y ovino), lo que representó un crecimiento del 9,40% frente al mismo periodo del año 2025, cuando se reportaron 2.351.636 sacrificios.

El sacrificio de ganado vacuno en el primer trimestre del año fue de 843.460 cabezas, con un crecimiento del 1,0 % con respecto al mismo trimestre en 2025 al sacrificar 8.617 cabezas más.

‘El sacrificio de hembras creció 8,8 %, en tanto que el de machos y terneros decreció 2,1% y 31,0 %, respectivamente. El sacrificio destinado a la exportación presentó una disminución de 22,6 %, al pasar de un equivalente de 40.457 cabezas sacrificadas en el primer trimestre de 2025 a 31.298 cabezas en el mismo trimestre de 2026’.

) La Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) también resalta que ‘el sacrificio de búfalos tuvo un crecimiento de 2,8 % en el primer trimestre de 2026, con respecto al mismo periodo de 2025. Para esta especie de ganado mayor, el sacrificio de hembras creció 31,9 % mientras que el de machos disminuyó 7,0 %.

De la especie porcina se sacrificaron 1.697.995 cabezas, lo que representó un crecimiento de 14,4 %, con respecto al mismo trimestre del año anterior, al sacrificar 214.295 cabezas más. El sacrificio de machos se incrementó 15,0 %, y el de hembras, 13,3 %. El sacrificio de ganado caprino se decreció 31,6 %, al sacrificar en el primer trimestre 2.750 cabezas menos que en el mismo periodo del año anterior.

El sacrificio de machos disminuyó 39,8 % y el de hembras, 20,1 %. El sacrificio de ganado ovino creció 7,2 %. El sacrificio de machos creció 8,0 % y el de hembras, 5,9 %. Durante primer trimestre de 2026 se realizó sacrificio con destino a la exportación en enero y marzo, señala el Dane en su informe trimestral





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