Bolivia: Gobierno llama a diálogo con sectores para abordar movilizaciones y Colombia: exministro alerta por posible apagón en caso de El Niño

El Gobierno boliviano convocó a dialogar con dirigentes de organizaciones campesinas, vecinales e indígenas con el objetivo de consensuar un plan de acción para mantener desde hace dos semanas movilizaciones que comenzaron con la exigencia de un aumento salarial del 20 % y que luego derivaron en pedidos de renuncia del presidente. La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron una operación conjunta para desbloquear carreteras que conectan a La Paz y El Alto con otras regiones del país, aunque posteriormente el Gobierno ordenó el repliegue de los uniformados para evitar un 'derramamiento de sangre'. Petro también evocó en su mensaje figuras históricas del progresismo latinoamericano y afirmó que recientemente habló en Panamá con Paz sobre su padre, 'Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana'. Colombia, al borde de una tormenta energética: exministro advierte que crecen alertas por posible apagón ante llegada de un fuerte fenómeno de El Niño

El Gobierno boliviano convocó a dialogar con dirigentes de organizaciones campesinas, vecinales e indígenas con el objetivo de consensuar un plan de acción para mantener desde hace dos semanas movilizaciones que comenzaron con la exigencia de un aumento salarial del 20 % y que luego derivaron en pedidos de renuncia del presidente.

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron una operación conjunta para desbloquear carreteras que conectan a La Paz y El Alto con otras regiones del país, aunque posteriormente el Gobierno ordenó el repliegue de los uniformados para evitar un 'derramamiento de sangre'. Petro también evocó en su mensaje figuras históricas del progresismo latinoamericano y afirmó que recientemente habló en Panamá con Paz sobre su padre, 'Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana'.

Colombia, al borde de una tormenta energética: exministro advierte que crecen alertas por posible apagón ante llegada de un fuerte fenómeno de El Niñ





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