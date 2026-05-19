Bolivia: violentos choques entre manifestantes y el Gobierno de Rodrigo Paz

La violencia en Bolivia ha llevado a la detención de al menos 127 personas y a 99 arrestados. Presidentes, mineros, obreros y maestros, entre otros, se enfrentan a fuerzas del orden. La ola de protestas requiere la renuncia del presidente boliviano.

Violentos choques entre manifestantes y el Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia dejan por lo menos 127 detenidos. Apenas seis meses después de asumir el poder, el presidente está ante una grave crisis por campesinos, obreros, mineros y maestros.

Manifestantes que reclaman la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz se enfrentan a la policía antidisturbios el 18 de mayo. Al menos 28 personas fueron arrestadas y 99 arrestadas en Bolivia después de las violentas jornadas de enfrentamientos registradas el lunes en La Paz, según informó el comandante departamental de la Policía en La Paz, Juan Amílcar Sotopeña. Bolivia se encuentra a punto de una nueva crisis.

¿Qué hay detrás de las protestas y los pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz





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