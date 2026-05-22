Bolognesi de Cúcuta ordena el arresto por los delitos en contra de la vida de un imputado en el caso de Yulixa Toloza y escucha los plazos de búsqueda de testigos y pruebas

Los enfrentamientos entre comunidades indígenas en Silvia, Cauca, dejaron muertos, heridos y personas retenidas en medio de una disputa territorial.Los dos escenarios que tendría Raúl Castro y el régimen en Cuba ante la presión de EE. UU.

El fallo argumenta que los imputados tenían conocimiento de la gravedad de los hechos y, pese a ello, iban presuntamente a desaparecer el carro.

Un juez de garantías de Cúcutaparó su participación en el intento de desaparecer el vehículo en el que fue sacada del centro estético en Bogotá Yulixa Toloza, mujer que murió por la intervención a la que se sometió y después fue desaparecida.que dos ciudadanos se desplacan internacionalmente, coordinen la ubicación de un vehículo, vayan con sus llaves y procedan a movilizarlo sin tener, al menos, un conocimiento contextualse reseñó el riesgo de que estos dos ciudadanos venezolanos puedan evadir la justicia colombiana al encontrarse en su país de origen, con el que existe una controversia judicial, pues no aplicaría la extradición, sino que estas personas pagarían una futura condena en esa nación.

La pena máxima de cárcel que recibirían en Venezuela responsables del caso Yulixa Toloz





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