El expresidente Jair Bolsonaro se encuentra clínicamente estable en cuidados intensivos tras ser internado por una obstrucción intestinal. La clínica DF Star confirma su estabilidad mientras espera decisiones judiciales sobre su condena por golpismo.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica privada DF Star en Brasilia desde el viernes, donde su estado de salud ha sido calificado como clínicamente estable. La institución médica confirmó el domingo que el exmandatario de 71 años, quien se encuentra actualmente en prisión domiciliaria tras ser condenado por intentar mantenerse en el poder tras su derrota electoral, continúa recibiendo tratamiento clínico especializado.

La directiva de la clínica DF Star especificó en un boletín oficial que el paciente no presenta complicaciones inmediatas pero mantiene estricto ayuno junto con soporte nutricional intravenoso para facilitar la recuperación de su tracto digestivo. Aunque el personal médico ha indicado que aún no existen previsión de alta hospitalaria inminente, los signos vitales del exlíder se han estabilizado bajo la observación constante de los especialistas asignados a su caso en el hospital de la capital federal.

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Evolución Clínica y Soporte Nutricional

El mecanismo de tratamiento actual se centra en la no intervención quirúrgica inmediata mediante la administración de cuidados paliativos y soporte nutricional para permitir que el intestino vuelva a su funcionamiento natural sin necesidad de cirugías invasivas adicionales. El expresidente pasó la noche sin experimentar dolor abdominal y logró caminar con asistencia leve, lo que los médicos interpretan como una señal positiva de su recuperación gastrointestinal y movilidad física.

La familia ha mantenido a los medios informados sobre el progreso diario, con Michelle Bolsonaro publicando en Instagram que el exmandatario ya pudo deambular por las instalaciones médicas tras superar la fase más crítica de la obstrucción. Los especialistas continúan monitoreando la permeabilidad intestinal mediante estudios de imagen, con la expectativa de realizar una radiografía con contraste para evaluar con precisión el momento adecuado para reanudar la alimentación oral.

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Reacciones Familiares y Antecedentes Médicos

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, relató el sábado que su padre había pasado la noche previa a la internación sufriendo vómitos severos y dolores intensos, lo que motivó la urgencia del traslado a la unidad de cuidados intensivos. El familiar del exgobernante anticipó públicamente que el expresidente podría necesitar enfrentar su décima cirugía en menos de ocho años, un dato que resalta la complejidad de su historial médico reciente y la fragilidad de su salud física.

Los antecedentes quirúrgicos de Jair Bolsonaro incluyen secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, evento que requiere múltiples intervenciones correctivas y seguimiento constante por parte de especialistas en cirugía general. La acumulación de procedimientos médicos ha generado preocupaciones sobre su capacidad física para cumplir con las restricciones de prisión domiciliaria, aunque las autoridades judiciales mantienen el control estricto sobre su régimen de detención.

Impacto Judicial y Futuro del Proceso Penal

El contexto legal de la internación es crítico, ya que el expresidente fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por su participación en la trama golpista destinada a mantenerse en el poder tras su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. La Corte Suprema de Brasil está programada para votar entre el 4 y el 15 de diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y de otros condenados por los delitos relacionados con el intento de golpe de estado.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ha autorizado específicamente que tres de los hijos de Bolsonaro lo visiten mientras dure la internación en la clínica DF Star, una medida que facilita el apoyo familiar durante el proceso de recuperación. Esta autorización judicial es relevante dado que el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario y excandidato presidencial, había prometido indultar a su padre si ganaba la elección, aunque perdió el balotaje y huyó a Estados Unidos tras ser blanco de una investigación por lavado de dinero.

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Actualmente, el hijo mayor del expresidente afirma ser víctima de una persecución política y niega las acusaciones en su contra mientras reside en el extranjero, lo que añade una capa de tensión política adicional a la situación médica del expresidente. La comunidad internacional y los observadores políticos siguen de cerca la evolución tanto de la salud de Jair Bolsonaro como de las decisiones judiciales que determinarán el futuro de su condena y su posible libertad.