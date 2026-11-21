El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro enfrenta una obstrucción intestinal en la UCI. El juez Alexandre de Moraes autoriza visitas familiares y retira su tobillera electrónica.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 71 años, se encuentra actualmente internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Brasilia tras ser diagnosticado con un cuadro de obstrucción intestinal. La admisión del político ocurrió este viernes y se confirma que permanece bajo estricta supervisión médica debido a la gravedad de su condición clínica.

Diagnóstico y tratamiento médico detallado

Según el reporte oficial del Hospital DF Star, Bolsonaro padece un "abdomen agudo obstructivo" como consecuencia de las secuelas de una puñalada recibida en el vientre durante su campaña electoral del 2018. La institución médica ha especificado que el expresidente está estable clínicamente, consciente, orientado y mantiene respiración espontánea durante su estancia en la unidad de críticos.

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Los profesionales de la salud han implementado un protocolo de atención que incluye la hidratación del paciente y la colocación de una sonda gástrica para gestionar su estado. Actualmente, el expresidente debe mantenerse en ayuno oral absoluto mientras recibe soporte nutricional intravenoso. El boletín médico oficial dejó claro que no existe previsión de alta hospitalaria inmediata para los próximos días.

Autorización judicial para visitas familiares

En respuesta a la situación de salud del exmandatario, el juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema autorizó este sábado la presencia de familiares en la habitación donde está internado. La resolución permite que sus hijos, Carlos, Jair Renan y Laura, así como su hijastra, Letícia, lo visiten durante toda la duración de su internación.

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No obstante, la autoridad judicial impuso condiciones estrictas para las reuniones, prohibiendo terminantemente el uso de celulares o cámaras fotográficas dentro del hospital. Para facilitar la atención médica y la movilidad limitada del paciente, el juez ordenó también la retirada temporal de la tobillera electrónica de control que Bolsonaro utiliza como parte de su régimen de prisión domiciliaria.

Reacciones familiares y antecedentes penales

Carlos Bolsonaro, senador electo y uno de los hijos presentes, compartió en la plataforma X detalles sobre el estado de su padre, describiendo una noche marcada por vómitos y dolores intensos. En su publicación, el político afirmó que jamás había visto a su padre en un estado tan crítico y señaló que, si los exámenes confirman la necesidad quirúrgica, este sería su décima intervención en menos de ocho años.

Bolsonero fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Tras cumplir varios meses en prisión, fue trasladado a prisión domiciliaria en marzo del presente año debido a sus graves problemas de salud derivados de las agresiones sufridas años atrás.

Próximos pasos legales y contexto político

El escenario legal para el expresidente presenta una fecha crítica establecida por la Corte Suprema, que fijó para el 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduciría las penas de Bolsonaro y otros condenados por el intento de golpe de Estado. Este proceso jurídico es fundamental para determinar su futuro carcelario.

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Simultáneamente, el contexto político permanece tenso con declaraciones de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, quien prometió indultar a su padre si lograba la presidencia. Flávio, quien perdió la segunda vuelta electoral en octubre, reside actualmente en Estados Unidos bajo investigación por lavado de dinero y ha publicado mensajes de apoyo desde el extranjero.