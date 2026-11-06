Bombardeo contra un campamento del ELN en Apure: investigan si murió la Abuela

Un bombardeo en Apure contra un campamento del ELN, coordinado por Venezuela y el Comando Sur, dejó al menos 19 muertos. Se investiga si murió la Abuela.

El ataque aéreo contra una base del Ejército de Liberación Nacional ( ELN) en Venezuela, coordinado por las Fuerzas Armadas venezolanas y el Comando Sur de los Estados Unidos, habría buscado eliminar a Emilse Oviedo Sierra, conocida como la Abuela o 'Marta', la mujer de mayor jerarquía en las filas de esa guerrilla. El bombardeo se registró el 30 de octubre en el caserío Buenavista del Meta, en la zona rural del municipio Pedro Camejo, en el estado de Apure.

Ni el Gobierno de Caracas ni el Gobierno de Washington se han pronunciado oficialmente sobre el caso. Según información extraoficial, el blanco fue un área campamentaria con albergue, centros de entrenamiento, una bodega de cocaína y una pista aérea improvisada.

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Cómo fue el ataque contra el campamento del ELN

El ataque contra el campamento del ELN en Apure dejó al menos 19 muertos, según organizaciones civiles venezolanas que reportaron el hallazgo de los cuerpos. Esa cifra fue difundida por esas organizaciones y no ha sido confirmada por las autoridades oficiales.

Otras diez personas habrían logrado escapar y cruzar la frontera hacia Colombia en busca de asistencia médica. Las agencias de seguridad investigan el paradero de los sobrevivientes y el número exacto de heridos.

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En las últimas horas empezó a circular entre las agencias de seguridad la versión de que el campamento era administrado por la Abuela. Fuentes de Inteligencia indicaron que existen interceptaciones telefónicas que sugieren que el ELN perdió el contacto con ella, pero el cadáver no ha sido identificado, por lo que no existe un 100 % de certeza sobre su muerte.

Quién es la Abuela y su papel en el ELN

Según el diario El Colombiano, la Abuela es una figura clave en la instrucción de pilotos de drones terroristas al otro lado de la frontera. Desde 2020, de acuerdo con fuentes militares, coordina campamentos clandestinos donde recibe a guerrilleros enviados por los frentes de guerra desde Colombia.

En esos campamentos también se reclutan jóvenes venezolanos, a quienes se les enseñan formaciones, tiro al blanco, técnicas de emboscada, manejo de explosivos y manejo de drones. La Inteligencia Militar de Venezuela ha rastreado dos escuelas de formación de insurgentes en ese país: una en un área rural del estado Táchira, en límites con Cúcuta, y otra en el municipio Elorza, en el estado de Apure, fronteriza con Arauca.

El prontuario indica que la Abuela tiene 52 años y fue reclutada a los 16 años en el frente Manuel Hernández el Boche, que operaba en Quibdó y en los municipios chocoanos de El Carmen, Lloró y Bagadó. Por su desempeño fue ascendiendo hasta integrar el estado mayor regional del Frente de Guerra Occidental en 2007 y, en 2021, se convirtió en su principal cabecilla tras la muerte de sus predecesores.

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Ella es la única mujer que ha llegado a ese cargo en la guerrilla y tiene bajo su mando 900 integrantes repartidos en cuatro frentes territoriales, dos compañías y una célula urbana. En la última década sobrevivió a doce operaciones militares en Colombia, en las que perdió parte del tobillo izquierdo y recibió varias esquirlas en la espalda.

Después de la pandemia de covid-19, el Comando Central del ELN, conocido como Coce, ordenó su traslado a Táchira para protegerla. Allí se convirtió en una pieza importante para recibir combatientes y capacitarlos, en algunos casos con el respaldo del gobierno venezolano y sus fuerzas militares.

Impacto regional y próximos pasos de la investigación

La situación afecta directamente a las comunidades de la frontera entre Venezuela y Colombia, donde se concentran los campamentos y las rutas de desplazamiento de los combatientes. Los escapados que cruzaron el límite buscan atención médica, lo que obliga a las autoridades colombianas a seguir su caso.

La investigación se centra ahora en confirmar si la Abuela murió en el bombardeo, mediante la identificación de los cuerpos encontrados en Buenavista del Meta. Hasta el momento, ni Caracas ni Washington han anunciado procedimientos o fechas para comunicar resultados oficiales.