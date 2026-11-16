Bombardeo de Datos Viales en Cartagena: El Balance del Plan Retorno 2024

Análisis detallado del despliegue de 113 agentes de la Policía Nacional en Bolívar. Datos exactos sobre siniestralidad, comparendos y el impacto real del Plan Retorno en las vías del Caribe colombiano.

El Departamento Administrativo de Seguridad y la Policía Nacional ejecutaron una operación masiva en el departamento de Bolívar, centrada específicamente en el corredor vial que conecta con Cartagena. Durante el puente festivo conmemorativo de la Independencia de esta ciudad amurallada, se desplegaron 113 uniformados especializados en la Seccional de Tránsito y Transporte. El objetivo principal fue monitorear y asistir a la multitud de conductores y viajeros que utilizaron las principales arterias viales de la región durante la temporada de alta movilidad.

Estrategia Preventiva en Cartagena

La autoridad de tránsito operó a través de siete áreas estratégicas de prevención vial distribuidas geográficamente. Tres de estas estaciones clave se ubicaron dentro del Área Metropolitana de Cartagena, mientras que las demás cubrieron puntos críticos del resto del departamento. Los agentes realizaron tareas de control estricto, educación preventiva y sensibilización ciudadana bajo el eslogan oficial de la campaña 'No más excusas en la vía'.

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Esta iniciativa buscaba mitigar los riesgos asociados con la conducción bajo efectos del alcohol, la velocidad excesiva y el incumplimiento de las normativas vigentes. La presencia visible de los uniformados servía como un disuasivo inmediato para infracciones comunes y como una guía para aquellos conductores desconocedores de los trazados locales.

Flujo de Vehículos y Cifras Oficiales

Los registros administrativos indican que durante el periodo de la festividad se movilizaron 65.018 vehículos por las vías del departamento de Bolívar. El desglose específico muestra que 32.691 unidades ingresaron a la jurisdicción, probablemente provenientes de otras regiones, mientras que 32.327 vehículos realizaron el trayecto inverso, saliendo hacia sus lugares de origen o destino final.

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Estos números reflejan la densidad de tráfico que soportaron las carreteras y la complejidad logística que implicaba la gestión del flujo vehicular. La coordinación entre las diferentes subunidades de tránsito fue fundamental para evitar colapsos y asegurar la fluidez en los puntos de mayor congestión.

Siniestralidad y Sanciones Impuestas

En materia de seguridad y estadísticas de accidentes, se registraron eventos menores durante la campaña. La cifra de siniestralidad vial fue baja en comparación con la cantidad de vehículos circulantes, registrando un único fallecido. Asimismo, ocurrieron tres accidentes de tránsito distintos que involucraron a cuatro personas lesionadas que recibieron atención pertinente.

La aplicación de la ley fue rigurosa durante este operativo. Los agentes impusieron 273 comparendos de tránsito a infractores identificados. Además, se procedió a la inmovilización de más de 149 vehículos que presentaban irregularidades documentales o mecánicas, garantizando que solo unidades aptas circularan por las vías.

Impacto en Ciudadanos y Próximos Pasos

A lo largo de la campaña, se desarrollaron 39 campañas de prevención dirigidas a la población general. Estas acciones educativas impactaron a más de 262 usuarios de las vías, proporcionando información vital sobre conductas seguras. El mayor Alexánder Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, enfatizó que la prioridad es acompañar a la ciudadanía para garantizar una tránsito tranquilo.

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El mando policial recordó que verificar la documentación y los elementos de seguridad es una función inherente para prevenir la accidentalidad. Invita a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con antelación, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas. La seguridad vial sigue siendo el objetivo primordial para las autoridades del departamento de Bolívar.