Bombardeo en Apure deja 19 muertos del ELN con apoyo de inteligencia de EE. UU.

El Ejército venezolano bombardeó un campamento del ELN en Apure con apoyo de inteligencia de EE. UU., dejando al menos 19 muertos. El ataque impacta la estructura guerrillera y sus rutas en la frontera.

El Ejército venezolano ejecutó un bombardeo aéreo contra un campamento del Ejercito de Liberación Nacional en el estado fronterizo de Apure, resultando en al menos 19 muertos. El ataque, ocurrido durante la madrugada del viernes, involucró helicópteros artillados y drones, y habría contado con el respaldo de inteligencia de Estados Unidos para la identificación y ubicación del objetivo estratégico.

Detalles del ataque y conteo de víctimas

La organización Fundaredes, con presencia en la zona fronteriza, reportó inicialmente nueve muertos tras la operación militar. El coordinador de la organización, Juan Francisco García, confirmó a periodistas locales que el balance aumentó a 19 víctimas cuando diez cuerpos adicionales fueron trasladados el sábado a San Fernando, capital del estado de Apure. Los primeros nueve cadáveres llegaron el viernes y los otros diez al día siguiente.

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El ataque se llevó a cabo en una zona boscosa al suroeste de Apure, cerca del caserío Buena Vista del Meta, una población de aproximadamente mil habitantes que limita con el departamento colombiano de Vichada. Imágenes difundidas por Fundaredes muestran varios cuerpos tendidos en el suelo, árboles derribados y los restos de la infraestructura del campamento. Los cuerpos fueron trasladados inicialmente a Puerto Páez, a unos 150 kilómetros del lugar, y luego a la morgue de San Fernando, ubicada a unos 500 kilómetros del sitio del bombardeo.

Finalmente, los restos fueron sepultados en un cementerio del municipio de Camaguán, en el vecino estado de Guárico. La magnitud de la ofensiva refleja la intensidad de la acción militar contra la guerrilla que ha utilizado territorio venezolano como retaguardia durante años para sus estructuras armadas y mandos principales.

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Impacto estratégico y reorganización del ELN

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, señala que la operación debe analizarse desde la importancia estratégica que Venezuela ha tenido para el ELN. Alrededor del 60 por ciento de la capacidad armada de la guerrilla está concentrada en la zona fronteriza, donde operan los frentes de guerra Oriental, Nororiental y del Norte. Además, cerca del 70 por ciento de los mandos estratégicos, incluido el Comando Central y la Dirección Nacional, se encontraba en territorio venezolano.

Arias advierte que la nueva coyuntura puede obligar a la guerrilla a reorganizar sus estructuras y proteger a sus principales comandantes ante la modificación de las condiciones políticas y militares en ese país. Durante años, la guerrilla construyó en los estados fronterizos venezolanos condiciones para desarrollar actividades, proteger a sus integrantes y consolidar relaciones territoriales, usando a Venezuela como pieza clave en su estructura política, militar y logística.

Se identifican tres movimientos que podrían acentuarse con esta incertidumbre: el aumento de medidas de seguridad para los comandantes que permanecen en ese país, el traslado gradual de cuadros visibles hacia Colombia y un mayor control sobre las bases y combatientes, especialmente en regiones como el Catatumbo. La preocupación por la exposición de figuras de la dirección guerrillera, entre ellas Antonio García y Pablito, podría traducirse en reubicaciones y cambios en las comunicaciones.

Consecuencias y futuro de la operación

Este bombardeo constituye un golpe inédito contra una guerrilla que encontró en territorio venezolano una retaguardia para sus estructuras armadas. Sin embargo, el ataque no significa que el ELN haya perdido su capacidad de operación en Venezuela ni que una sola acción pueda desarticular su presencia en una frontera de 2.219 kilómetros. La modificación de la postura de Caracas tiene efectos que trascienden el campamento bombardeado.

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La situación obliga a la guerrilla a replantear su presencia en ambos lados de la frontera. Aunque el ELN mantiene una presencia significativa, la pérdida de un campamento clave con apoyo de inteligencia extranjera representa un desafío significativo para su operatividad. Las consecuencias se extenderán más allá de las bajas inmediatas, afectando la logística y la movilidad de los frentes en la región.

La comunidad internacional y los actores locales observan cómo esta acción militar redefine las dinámicas de poder en la frontera. La participación de inteligencia de Estados Unidos sugiere una escalada en la cooperación regional para combatir el narcotráfico y la insurgencia. Los próximos días revelarán si la guerrilla logra reorganizarse rápidamente o si enfrenta una desarticulación más profunda de sus operaciones en la zona.