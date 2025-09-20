Bombardeo en el norte de Siria deja siete civiles muertos

Un bombardeo atribuido a las fuerzas gubernamentales en el norte de Siria, donde se producen enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias, causó la muerte de siete civiles, incluyendo mujeres y niños, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El sábado, un bombardeo atribuido a las fuerzas gubernamentales en el norte de Siria , una zona donde se han registrado intensos enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Siria s ( FDS ) lideradas por los kurdos, causó la muerte de siete civiles, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH). La tragedia tuvo lugar en la aldea de Umm Tina, cerca de Deir Hafer, en la provincia de Alepo, y las víctimas incluyeron a cinco mujeres y dos niños.

El OSDH, que documenta el conflicto en Siria desde hace años, señaló que el ataque fue perpetrado por miembros del ejército sirio y lamentó que este fuera el peor balance de víctimas mortales en la región en los últimos meses. Esta zona, controlada por una administración kurda semiautónoma, es estratégica por su proximidad a yacimientos de petróleo y gas, y ha sido escenario de una compleja dinámica de poder y enfrentamientos.\La situación en el norte de Siria es especialmente delicada debido a la presencia de múltiples actores y a la fragmentación del poder. Las FDS, respaldadas por Estados Unidos, controlan gran parte del territorio, pero se enfrentan a las fuerzas del gobierno sirio, apoyadas por Rusia, así como a grupos armados turcos. Los intentos de diálogo y acuerdo entre las autoridades kurdas y el gobierno de Damasco para integrar las instituciones civiles y militares de la administración kurda en el gobierno central han tropezado con obstáculos significativos, principalmente en lo referente a la descentralización que exigen los kurdos. Este desacuerdo ha contribuido a mantener la tensión y la inestabilidad en la región. Las FDS, en un comunicado, acusaron a 'facciones proturcas afiliadas al gobierno de Damasco' de llevar a cabo ataques deliberados contra viviendas civiles, lo que también contribuyó a la muerte de siete civiles, entre ellos dos menores. La complejidad del conflicto se agrava por la presencia de intereses geopolíticos, la lucha por el control de recursos y las disputas étnicas y religiosas.\Los enfrentamientos en la zona de Deir Hafer son frecuentes y reflejan la inestable línea del frente entre las fuerzas gubernamentales y las FDS. El director del OSDH, Rami Abdel Rahman, confirmó la gravedad de los combates, que involucraron el uso de drones y armas pesadas. La escalada de la violencia y el aumento de las bajas civiles ponen de manifiesto la necesidad urgente de un alto el fuego y de una solución política que ponga fin al sufrimiento de la población. La comunidad internacional, a través de organizaciones como las Naciones Unidas, debe redoblar sus esfuerzos para mediar en el conflicto y garantizar la protección de los civiles, quienes, como en este caso, pagan el precio más alto de la guerra. El incidente resalta la importancia de una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los ataques y llevar a los culpables ante la justicia. La situación humanitaria en la región es crítica, con miles de personas desplazadas y con acceso limitado a servicios básicos como atención médica, agua y alimentos, lo que exige una respuesta humanitaria coordinada y a gran escala





Siria Conflicto Bombardeo Civiles FDS

