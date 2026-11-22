Bomberos de Medellín rescataron sanos y salvos a dos hombres atrapados en la quebrada Santa Elena durante las lluvias del sábado 21 de noviembre.

Bomberos de Medellín rescataron sanos y salvos a Alexander Torres, de 40 años, y a José Daniel Escobar, de 18, que quedaron atrapados al otro lado de la quebrada Santa Elena, en el sector conocido como La Cascada. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el rescate en la noche del sábado 21 de noviembre, mientras la ciudad atravesaba una fuerte jornada de lluvias.

Ambos hombres salieron de la zona de riesgo sin lesiones y, según el mandatario, reciben valoración médica por parte del equipo de la Secretaría de Salud. El operativo se produjo después de que la quebrada creciera por cuenta del aguacero que cayó sobre Medellín durante la tarde de ese sábado.

Also read Dim returns Quintero for first semifinal match against Santa Fe

Cómo se realizó el rescate en la quebrada Santa Elena

El rescate de Alexander Torres y José Daniel Escobar fue realizado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín mediante un sistema de cuerdas y un trípode. Según el reporte entregado por el alcalde Federico Gutiérrez, los equipos de emergencia no se separaron de los dos hombres en ningún momento mientras adelantaban la maniobra para llevarlos hacia un lugar seguro.

Las imágenes del operativo muestran a los bomberos trabajando ya entrada la noche al borde del cauce, que aparecía crecido y con fuerte corriente. Con ese montaje, los organismos de socorro lograron sacar del sector a los dos ciudadanos, que pudieron ser atendidos tras salir del punto de peligro.

Advertisement

En su cuenta oficial de X, el alcalde Federico Gutiérrez agradeció a los bomberos y confirmó que Alexander Torres y José Daniel Escobar ya estaban sanos y salvos, al tiempo que compartió imágenes del operativo. El mensaje también informó que el equipo de la Secretaría de Salud los estaba valorando en ese momento.

Balance de las lluvias y la línea 123 en Medellín

El rescate se produjo en medio de una jornada complicada por las lluvias en la capital antioqueña. La línea de emergencias 123 recibió llamadas durante la tarde y la noche del sábado, en las que la mayoría de los reportes correspondieron a inundaciones en las vías de Monterrey y Patio Bonito.

Además de los encharcamientos en varios corredores de la ciudad, se registró la caída de un árbol de gran tamaño en la avenida San Juan con la carrera 88 y una alerta por el aumento de los caudales de varias quebradas. La tormenta eléctrica y las precipitaciones mantuvieron desplegados a los organismos de respuesta durante toda la tarde y la noche.

Las cuadrillas atendieron diferentes puntos afectados en el occidente, el centro y el norte de Medellín. Minutos antes de confirmar el rescate, el alcalde Federico Gutiérrez había anunciado la habilitación del paso en tres de los corredores que habían sido cerrados por seguridad durante el aguacero.

Advertisement

En el costado occidental de la ciudad, el retiro del árbol caído continuaba en la noche y afectó redes y postes del sector. Según el balance oficial, la línea 123 reportó lesionados como ninguno, ya que no se reportaron personas lesionadas durante la jornada de lluvias.

Qué sigue tras el rescate en Medellín

Alexander Torres y José Daniel Escobar permanecen en valoración por parte de la Secretaría de Salud, que debe descartar cualquier afectación tras la emergencia. Mientras tanto, los Bomberos de Medellín y los demás organismos de respuesta siguen desplegados en la ciudad para atender las novedades que deje la temporada de lluvias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a movilizarse con precaución mientras continúen las lluvias sobre el Valle de Aburrá. Quienes presencien cualquier emergencia deben reportarla a la línea 123.