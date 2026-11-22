Federico Gutiérrez confirma el buen estado de dos jóvenes salvados por bomberos en La Cascada tras inundaciones en Medellín. Detalles sobre la línea 123.

En la noche del sábado 21 de noviembre, los bomberos de Medellín lograron rescatar a dos jóvenes que permanecían atrapados en la orilla opuesta de la quebrada Santa Elena, ubicada en el sector de La Cascada. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus canales oficiales que las dos personas se encuentran en buen estado de salud y que los equipos de emergencia las acompañan durante el traslado hacia una zona segura.

Rescate técnico en quebrada Santa Elena

La operación de salvamento se llevó a cabo mediante el uso de cuerdas, una técnica especializada necesaria debido a la crecida del cauce y la fuerte corriente que impedía el acceso directo por tierra. Según el reporte del mandatario, los dos jóvenes quedaron aislados al otro lado del cuerpo de agua a causa de las intensas lluvias que azotaron la capital antioqueña durante la tarde.

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Las imágenes captadas ya entrada la noche muestran a los bomberos, equipados con cascos y chaquetas de rescate, posicionados al borde del cauce mientras extendían la cuerda hacia la otra orilla. Los organismos de socorro mantuvieron contacto físico y visual constante con las víctimas, separándose de ellas solo cuando estas fueron llevadas a un lugar libre de riesgo.

Impacto de las lluvias en la movilidad

La emergencia por los jóvenes se suma a una jornada marcada por el clima adverso, caracterizada por aguaceros y tormentas eléctricas que golpearon la ciudad. El DAGRD reportó actividad eléctrica sobre Medellín desde las 5:09 p. m., manteniendo en nivel rojo las alertas para las quebradas La Presidenta, La Jabalcona y La Guayabala, lo que elevó la preocupación por posibles crecientes súbitas en diversas zonas.

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Las precipitaciones, que completan casi una semana de lluvias diarias, dejaron como consecuencia inundaciones en varias vías y cierres temporales por seguridad. La línea 123 recibió más de 80 llamadas durante la tarde, la mayoría reportando inundaciones en las vías de Monterrey y Patio Bonito, aunque no se reportaron personas lesionadas en estos casos específicos.

Restauración de corredores viales

El alcalde Federico Gutiérrez indicó que, horas antes del incidente, ya se había habilitado el paso en Bulerías, en La Macarena y en la intersección de la 80 con la loma de Los Bernal. Esto dejó solo dos cierres principales en la ciudad: la glorieta de Monterrey en sentido norte-sur y la calle San Juan con la carrera 88, donde se continúa con el retiro de un árbol caído de gran tamaño.

Los cierres persisten en el occidente de la ciudad, específicamente en el sector de La América, donde la caída de un árbol obligó a cerrar parte del corredor costero. Las cuadrillas de la Alcaldía, los bomberos y los organismos de socorro han atendido estos incidentes a lo largo de la tarde y la noche, trabajando para restablecer la movilidad en la medida de lo posible.

Recomendaciones de seguridad pública

Ante la posibilidad de que las rutas de movilidad cambien según el comportamiento de la lluvia, se recomienda a los ciudadanos revisar los reportes oficiales antes de salir. Las autoridades advierten que, mientras continúen las precipitaciones, no se debe intentar cruzar corrientes crecidas a pie ni mantenerse cerca de zonas de ladera, árboles de gran tamaño o estructuras debilitadas por el agua.

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Los cuerpos de socorro seguirán atentos durante la noche a los puntos críticos de la ciudad, especialmente a las quebradas con crecientes súbitas y a los corredores con cierres por encharcamientos. Se insta a la población a usar vías alternas, movilizarse con precaución y reportar cualquier emergencia a la línea 123 para facilitar la respuesta oportuna de los equipos especializados.