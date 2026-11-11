Bonnie Blue y Lilly Philipps: los desafíos extremos que impulsan sus ventas en OnlyFans

Bonnie Blue y Lilly Philipps convirtieron sus desafíos sexuales transmitidos en OnlyFans en fuentes de ingresos y visibilidad. Conoce los detalles de sus retos y el debate que generan.

En octubre de 2024, la creadora de contenido Lilly Philipps anunció que tendría sexo con cien hombres en veinticuatro horas. Los encuentros se transmitieron en su cuenta de OnlyFans y fueron documentados por el youtuber Josh Pieters. La noticia atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación y aumentó la visibilidad de Lilly Philipps.

El día del evento, una centena de hombres hizo fila en la entrada de un Airbnb en Londres. Al terminar, Lilly Philipps se veía exhausta y lloró frente a la cámara. Después afirmó que se encontraba bien y que solo había tenido un 'día duro en el trabajo'.

Also read Águilas Doradas venderá boletería para el partido contra el DIM en el Cincuentenario

Los desafíos de Bonnie Blue y el modelo de ingresos

Bonnie Blue, identificada en redes sociales con ese nombre artístico, se convirtió en la protagonista de un reto aún mayor. Tia Billinger, su nombre real, tuvo sexo con mil cincuenta y siete hombres enmascarados en doce horas, y cada participante contaba con un turno de cuarenta segundos.

Según el texto fuente, Bonnie Blue explotó el tropo de la rivalidad femenina y una audiencia cada vez más proclive a la degradación. Aunque no cobró a ninguno de los participantes, el contenido transmitido le permitió empezar a volverse millonaria. Para el autor del artículo, el negocio se basó en vender una fantasía: la disponibilidad femenina, es decir, la idea de que los hombres pueden disponer de las mujeres cuando lo deseen.

Advertisement

Lilly Philipps también reportó un impacto económico directo. Su cuenta de OnlyFans aumentó las suscripciones en un 80%, y ella afirmó haber logrado su objetivo. Tras ese resultado, anunció un nuevo reto de mil hombres en veinticuatro horas, antes de que Bonnie Blue organizara su propio desafío.

Embarazo, subasta del nombre y reacciones públicas

Bonnie Blue anunció que estaba embarazada unos meses después de su desafío de mil cincuenta y siete participantes, y reunió a sus suscriptores en un 'golden baby shower' con un giro sexual. Según el texto, todo se transmitió y la cuenta bancaria de la creadora se llenó por la venta de imágenes de hombres enmascarados.

Bonnie Blue también programó un desafío llamado 'Misión reproducción', que consistía en tener sexo sin protección con cuatrocientos hombres enmascarados. No se estableció un límite de tiempo por participante y el evento fue transmitido en vivo para sus suscriptores. El video recapitulativo de su embarazo terminó con ella en una cama de hospital, con su hijo recién nacido sobre el pecho, y lo acompañó el mensaje 'Ahora somos 1058'.

Días después, Bonnie Blue volvió a captar la atención de los medios al subastar públicamente el nombre de su hijo. El ganador fue BetBolt, un criptocasino digital, que pagó un millón seiscientas mil libras esterlinas para asignar al niño el nombre de su plataforma de apuestas. Otras opciones incluidas en la subasta eran 'Top G', abreviación de Top Gánster, 'Group Project' y 'Clavicular'.

Advertisement

El texto fuente también señala que todo lo ocurrido podría ser un montaje, y que Bonnie Blue pudo haber fingido su embarazo y los hechos posteriores. Ese punto no está confirmado y debe leerse como una hipótesis planteada en el propio análisis.

Críticas feministas sobre la representación de las mujeres

El autor del artículo sostiene que, más allá de la veracidad de los hechos, la representación tiene efectos culturales. Según su postura, la figura de Bonnie Blue solo puede surgir en un tipo particular de sociedad, y por eso considera relevante analizarla.

Desde esa perspectiva, la representación refuerza la subordinación de las mujeres, porque se construye sobre la idea de que existen para satisfacer los deseos de otros. El autor advierte que justificar sus actuaciones con la libertad de elección refuerza el poder del capitalismo para normalizar la desigualdad, al despolitizar la decisión y sus efectos colectivos.

Beatriz Gimeno, escritora y activista feminista citada en el texto, atribuye este fenómeno a la atracción que suscita todo lo que huele a transgresión, especialmente si es sexual. Parafraseando a Gimeno, el supuesto poder transgresor del espectáculo no altera la estructura de poder que ha sometido a las mujeres durante siglos, sino que vende a los hombres la fantasía de seguir siendo los reyes que, por las transformaciones sociales de las últimas décadas, están dejando de ser.