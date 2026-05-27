Bono del Cuidador en Bucaramanga: apoyo para familias de personas con discapacidad

La Alcaldía de Bucaramanga ofrece un bono redimible para cuidadores de personas con discapacidad. Recepción de documentos hasta el 5 de junio.

La Alcaldía de Bucaramanga ha abierto la convocatoria para que las personas cuidadoras de personas con discapacidad accedan al Bono del Cuidador, un apoyo redimible en mercados y artículos de primera necesidad.

La recepción de documentos comenzó el 19 de mayo y estará habilitada hasta el 5 de junio. Este beneficio es parte del programa de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social y busca aliviar la carga económica y emocional que asumen diariamente quienes dedican su vida al cuidado de otros.

Para ser elegibles, los solicitantes deben presentar el certificado de discapacidad de la persona a su cargo, sus documentos de identidad y un formulario de inscripción que se puede descargar de la página web oficial. El secretario de Desarrollo Social, Iván Darío Torres Alfonso, destacó que la administración del alcalde Cristian Portilla está comprometida con dignificar a los grupos poblacionales históricamente olvidados.

En sus palabras textuales: una vez más, la administración municipal ha dispuesto el Bono del Cuidado para apoyar a las familias cuidadoras, reconociendo su labor incansable. El funcionario hizo un llamado a todos los interesados a no dejar pasar esta oportunidad y a cumplir con los plazos establecidos. El programa no solo proporciona alivio material, sino que también visibiliza el papel fundamental de los cuidadores, quienes a menudo enfrentan condiciones de vulnerabilidad y estrés.

La Secretaría de Desarrollo Social ha informado que los bonos se entregarán en puntos estratégicos de la ciudad y que se priorizará a las familias en situación de pobreza o riesgo social. Con esta iniciativa, Bucaramanga se suma a las políticas de inclusión y bienestar que buscan garantizar derechos a las personas con discapacidad y sus núcleos familiares.

La administración municipal espera que cientos de hogares se beneficien de este apoyo que, aunque simbólico en monto, representa un alivio significativo en el día a día de quienes lo reciben. Las autoridades recuerdan que los documentos deben ser presentados en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en la carrera 11 # 34-52, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

Para más información, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 123 o consultar las redes sociales oficiales de la Alcaldía. No dejar pasar esta fecha límite es crucial para acceder a un beneficio que puede marcar la diferencia en la calidad de vida de muchas familias





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