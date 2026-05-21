Bono Escolar: Perspectiva del proyecto del Centro Democrático en manos de la senadora Paloma Valencia

El Centro Democrático impulsa un proyecto de Bono Escolar en cabeza de la senadora Paloma Valencia con la esperanza de ofrecer una solución a la falta de acceso a la educación y su calidad desigual en Colombia. Sin embargo, la bancada del Pacto Histórico ha bloquear por un mes este proyecto en el Senado.

Miércoles, 20 de Mayo de 2026 EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve el panorama del proyecto de Bono Escolar que impulsa el Centro Democrático en cabeza de la senadora Paloma Valencia ?

Veo un panorama positivo porque el país está entendiendo que este proyecto responde a una necesidad real de miles de familias colombianas. Como autor y ponente de esta iniciativa, creo que estamos ante una oportunidad histórica para transformar un sistema que durante años ha condenado a muchos niños, especialmente los más pobres, a una educación con enormes brechas de calidad.

Sin embargo, también hay preocupación porque el proyecto lleva más de un mes en el orden del día del Senado sin poder debatirse ni votarse debido a las maniobras de la bancada del Pacto Histórico para bloquearlo. Han roto el quórum y evitado deliberadamente la discusión porque saben que aquí se abre un debate incómodo para ellos: el de la libertad educativa y la posibilidad de que los recursos sigan al estudiante y no únicamente a la burocracia estatal.

Hoy estamos en la recta final de la legislatura y existe una urgencia real de que el Congreso le responda a las familias colombianas antes de que esta iniciativa termine hundiéndose por falta de trámite. ENS: ¿Por qué cree que el Pacto Histórico y la izquierda en general quieren bloquear el avance de la iniciativa? Porque este proyecto desmonta la idea de que el Estado debe monopolizar la educación.

Nosotros creemos que el centro del sistema educativo deben ser los estudiantes y las familias; ellos defienden un modelo ideologizado donde prácticamente no exista libertad de elección. Su oposición parte de una defensa del statu quo y de la burocracia por encima del bienestar de los niños. Argumentan equivocadamente que el Bono Escolar busca desmantelar la educación pública, cuando en realidad lo que pretende es ampliar oportunidades y hacer que la educación sea una verdadera herramienta de equidad.

Además, resulta contradictorio que sí hayan dedicado semanas enteras a debatir temas como el cannabis o la prohibición de las corridas de toros, pero no quieran discutir un proyecto que busca mejorar el acceso y la calidad educativa para miles de jóvenes colombianos. ENS: El Gobierno sostiene que los índices de rendimiento y calidad de los alumnos de escuelas y colegios públicos son mejores que los de los privados. ¿Qué tan cierto es esto?

Aquí no se trata de descalificar la educación pública. En Colombia existen instituciones públicas extraordinarias y docentes comprometidos. Pero también es cierto que las brechas de calidad siguen siendo enormes y los datos lo demuestran. Las pruebas de Estado evidencian diferencias importantes entre colegios públicos y privados.

En 2025, por ejemplo, los colegios privados obtuvieron en promedio más de 40 puntos por encima de los públicos, y en departamentos vulnerables como La Guajira o Amazonas las diferencias fueron todavía más alarmantes. Lo que tenemos hoy es un sistema donde muchas veces las posibilidades de ingresar a una educación de calidad determinan el futuro de un niño.

Este proyecto no busca acabar la educación pública, sino complementar el sistema y garantizar que cada familia tenga la posibilidad de acceder a una educación de calidad, sin importar su nivel económico





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