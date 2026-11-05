Boom petrolero en El Tigre: inversores extranjeros reactivan la economía venezolana

La llegada de ejecutivos y capital extranjero a El Tigre tras cambios regulatorios en Venezuela dispara precios inmobiliarios y hoteleros mientras empresas como GeoPark y PDVSA reactivan la Faja del Orinoco.

La ciudad venezolana de El Tigre, ubicada en la Faja del Orinoco, está experimentando una transformación económica significativa impulsada por el retorno de la inversión petrolera extranjera. Esta localidad, situada a más de seis horas por carretera de Caracas, ha comenzado a recibir ejecutivos, trabajadores extranjeros y empresarios del sector energético tras años de baja inversión y sanciones internacionales. La presencia de aviones privados aterrizando con mayor frecuencia en el aeropuerto local y la ocupación casi total de los hoteles indican un cambio drástico en el dinamismo comercial de la región.

El Tigre se consolida como nodo petrolero central

El Tigre se ha convertido en uno de los primeros puntos de concentración de empresas que buscan participar en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Su ubicación estratégica cerca de los campos de la Faja del Orinoco, una extensa reserva de crudo pesado, junto con la concentración de empresas de servicios petroleros y proveedores, la hace ideal para estas operaciones. La ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes está registrando actividad en el mercado inmobiliario, la hotelería, los restaurantes y la contratación de personal, aunque muchas operaciones petroleras aún no han comenzado a pleno rendimiento.

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Cambios regulatorios atraen capital internacional masivo

El movimiento económico se aceleró considerablemente después de los cambios políticos y regulatorios ocurridos en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, el Gobierno ha buscado activamente atraer capital extranjero para reactivar el sector. A comienzos de este año, el país modificó su legislación petrolera, redujo impuestos y regalías, y otorgó mayor margen de operación a las compañías privadas en áreas que durante años estuvieron dominadas por Petróleos de Venezuela (PDVSA).

GeoPark y aliados reactivan la Faja del Orinoco

Empresas como Chevron, North American Blue Energy Partners y Primavera Infinita han enviado representantes en jets privados al aeropuerto local para explorar oportunidades. Un caso destacado es el de Jaime Gilinski, quien obtuvo un contrato por 25 años para operar el yacimiento petrolero Bare. El empresario acordó transferir los derechos de explotación a GeoPark, que asumirá las inversiones y tendrá una participación operativa del 65%, mientras que PDVSA conservará el 35%. La petrolera busca aumentar la producción del campo de 11.000 a 95.000 barriles diarios tras recibir una exención de sanciones de Estados Unidos y con una inversión inicial de US$515 millones.

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Explosión en el costo de vida y servicios locales

Uno de los efectos más visibles de este auge petrolero es la drástica subida en el mercado inmobiliario. En San Tomé, un suburbio popular entre los trabajadores petroleros extranjeros, los alquileres mensuales de casas adosadas amobladas alcanzaron los US$4.500. Hace un año, esas viviendas costaban alrededor de US$1.500 mensuales, lo que representa un triplete de precios en doce meses debido a la mayor demanda de alojamiento. En Puerto La Cruz, otro centro regional de operaciones, algunas viviendas que se vendían por US$120.000 ahora alcanzan valores cercanos a US$380.000, según Víctor Morales, presidente de la cámara petrolera local.

Reactivación hotelera y expansión de plantillas laborales

La hotelería también refleja este cambio positivo. El Eurobuilding El Tigre alcanzó una ocupación del 87% en octubre, frente al 35% registrado en el mismo mes del año anterior, según Eduardo Zarikian, director ejecutivo de Eurobuilding Hotels Group. La expectativa de reactivación ha impulsado la llegada de compañías internacionales como la colombiana GeoPark, la brasileña Alvorada Oil & Gas y la estadounidense Weatherford International. Esta última ha multiplicado por diez su plantilla de especialistas en Venezuela. Además, empresas como la operadora turca de centrales eléctricas Çan2 Termik han invertido en contratistas locales como Denarius Pumping Services, consolidando aún más la presencia internacional en la región.