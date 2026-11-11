Borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030: Colombia La Patria Milagro

Se presenta el primer borrador del PND 2026-2030 'Colombia La Patria Milagro', que establece metas ambiciosas de crecimiento del seis por ciento anual y elevar la inversión al veinticinco por ciento del PIB mediante estrategias como el RUGE, APPs actualizadas y la plataforma Milagro Weeks.

El Gobierno nacional ha dado a conocer el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al periodo 2026-2030, un documento estratégico bautizado con el nombre de Colombia, La Patria Milagro.

Esta iniciativa funcionará como la hoja de ruta principal que guiará las políticas económicas, sociales e institucionales bajo la administración liderada por Abelardo de la Espriella durante los próximos cuatro años. Entre los objetivos más destacados y ambiciosos planteados en este marco normativo se encuentra la aspiración de impulsar el crecimiento económico del país hasta alcanzar tasas anuales cercanas al seis por ciento.

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Asimismo, se establece la meta de incrementar significativamente tanto la inversión pública como la privada, buscando que estas alcancen una proporción del veinticinco por ciento del Producto Interno Bruto para el año 2030. Aunque estos indicadores representan desafíos considerables según la opinión de diversos expertos económicos, el Ejecutivo Nacional ha diseñado una estrategia integral denominada Milagro Económico junto con la Misión Crecer, cuyo propósito fundamental es atraer capital privado, facilitar el acceso a la financiación de proyectos productivos y reducir drásticamente los obstáculos regulatorios que actualmente afectan la dinámica empresarial en el territorio nacional.

Objetivos de Inversión y Crecimiento a 2030

La meta de inversión representa un cambio estructural importante frente a los niveles registrados recientemente, los cuales se han mantenido estancados entre el dieciséis punto uno y el diecisiete por ciento del PIB. El plan reconoce que aumentar los recursos destinados a nuevos proyectos productivos será esencial para mejorar la capacidad de crecimiento sostenible de Colombia.

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Sin embargo, el documento aclara expresamente que crecer al seis por ciento constituye un horizonte de ambición política y no una promesa de resultado automático o garantizado. Para lograrlo, la estrategia contempla la diversificación de las exportaciones y la ejecución de megaproyectos en seis sectores considerados motores clave de la economía: minería y energía, vivienda e infraestructura, agroindustria, turismo, ciencia y tecnología, y bioeconomía.

Estrategias para el Milagro Económico

Una de las primeras medidas concretas es la implementación del Régimen Unificado de Garantías e Incentivos, conocido como RUGE, mediante el cual el Gobierno busca ofrecer estabilidad normativa durante un periodo de dieciséis años en las reglas relacionadas con los impuestos de renta y patrimonio. Este mecanismo pretende brindar mayor previsibilidad a las empresas que desarrollen inversiones de largo plazo, reduciendo la incertidumbre jurídica y facilitando la toma de decisiones sobre compromisos de recursos en proyectos que requieren varios años para ejecutarse y generar retornos financieros.

Adicionalmente, se propone actualizar el modelo de asociaciones público-privadas y concesiones, simplificando los procesos de estructuración y aprobación, así como mejorando la distribución de riesgos entre el sector público y los inversionistas privados. Otra medida crucial es la creación de la plataforma Milagro Weeks y un Banco de Proyectos dedicado a organizar, promover y hacer seguimiento a las iniciativas de inversión, con un portafolio inicial que incluye ciento diecinueve megaproyectos valorados en más de ciento cincuenta billones de pesos.

Medidas de Estabilidad e Incentivos Fiscales

La cuarta estrategia busca acelerar la ejecución mediante el fortalecimiento de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico y la Operación Destrabe, estableciendo rutas críticas institucionales para resolver cuellos de botella. La quinta medida se centra en facilitar el acceso al crédito ajustando límites de riesgo y ampliando mecanismos de garantía con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías.

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Finalmente, la sexta estrategia mejora las condiciones de inversión eliminando trámites duplicados, publicando agendas regulatorias y fortaleciendo la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada para generar confianza y atraer inversión extranjera directa.