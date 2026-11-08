Box Black Reconstructs Fatal Train Crash Sequence in Spain

Technical data reveals critical communication failures before the Urda train collision that killed 69 people. Details on LZB signal loss and AVE speeds are included.

La investigación técnica del choque fatal entre un tren Iryo y un AVE de Renfe en Urda, Toledo, ha revelado una cronología crítica de fallos de comunicación y errores sistémicos. Los registros de la caja negra confirman que la maquinista del Iryo intentó contactar con el centro de control de Atocha en tres o cuatro ocasiones ante problemas de transmisión, pero no recibió respuesta inmediata antes de la colisión.

Cronología de Fallos de Comunicación

Los datos técnicos, publicados por el diario español EL MUNDO, establecen con precisión los movimientos del convoy Iryo 6076. La secuencia problemática comenzó a las 8:38:41 de la mañana cuando el tren sufrió una pérdida total de transmisión. La conductora intentó informar a Atocha de esta situación sin éxito inicial. Solo logró establecer comunicación después de detenerse frente a la señal de entrada de Urda.

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Desde el centro de control, el personal informó que existía un problema con el sistema de señalización LZB. Le dieron la instrucción oficial de desconectar y volver a conectar el sistema mediante un telefonema. La maquinista intentó restablecer el funcionamiento en dos ocasiones sin conseguirlo. Entre las 8:41 y las 8:49 continuaron las maniobras para recuperar la transmisión sin éxito.

El Momento del Impacto y Velocidad

A las 8:51, mientras el AVE de Renfe se acercaba a Urda, la conductora solicitó asistencia al personal de mantenimiento. Dos minutos después ocurrió la colisión, registrada exactamente a las 8:53:12 por la unidad de grabación jurídica. El AVE 2080, que circulaba a una velocidad estimada entre 160 y 200 kilómetros por hora, impactó contra el vagón de cola del Iryo parado.

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La fuerza del golpe desplazó el tren de ocho vagones, que pesaba cerca de 500 toneladas y medía aproximadamente 200 metros. En los primeros tres segundos tras el impacto, el tren detenido alcanzó una velocidad de 47 kilómetros por hora. El movimiento se detuvo a las 8:53:21, nueve segundos después del choque inicial. El tren descarriló por la mitad y el vagón tres se volcó lateralmente.

Respuesta Inmediata y Autoridades

Inmediatamente después del accidente, la maquinista informó al centro de operaciones de Iryo que había recibido un impacto por alcance desde la cola. Comunicó que se encontraba bien, pero no lograba contactar con el jefe de tripulantes a bordo. Un minuto después, el centro de control de Iryo notificó a Atocha sobre lo ocurrido. Seis minutos más tarde, la conductora seguía sin comunicarse con el responsable de la tripulación.

A las 9:03, la conductora usó el celular del coordinador del centro de control de Iryo para informar que podía observar un coche volcado desde la cabina. Realizó una videollamada para mostrar las condiciones del tren. Tres minutos después, se unieron a la comunicación la directora de Mantenimiento, la jefa de Operaciones y el responsable de los maquinistas.

Casualidades y Consecuencias Legales

Las autoridades españolas confirmaron la identificación de las 69 personas fallecidas en el accidente. Entre los fallecidos hay 54 españoles y 15 extranjeros procedentes de Estados Unidos, Australia, Japón, Argentina, Canadá, Francia, México, Portugal, Túnez y República Checa. España registra más de 100 muertos en accidentes de tren en lo que va del 2026. A las 9:12, Adif comunicó por correo electrónico la suspensión de la circulación ferroviaria.

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Un minuto después, la maquinista informó que ya observaba la llegada de los primeros agentes de la Guardia Civil. Los servicios de emergencia se incorporaron posteriormente a las labores de atención. La investigación sigue activa para determinar las causas exactas de la falla en la señalización LZB y la falta de respuesta inicial de Atocha. La información técnica ha sido clave para entender la tragedia.