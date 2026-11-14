Box Culvert en Carrera Primera de San Gil finaliza, pavimentación pendiente

La estructura hidráulica en San Gil opera correctamente, pero la comunidad espera respuesta de la Gobernación de Santander para la pavimentación.

El proyecto de construcción del box culvert en la carrera Primera de San Gil ha alcanzado su fase final, marcando un hito significativo en la lucha contra la inestabilidad del terreno y los problemas crónicos de manejo de aguas lluvias en este corredor vial. Aunque la estructura hidráulica ha completado todas las cantidades de obra especificadas en el contrato original, las labores de nivelación, relleno y compactación del terreno continúan activas según los reportes técnicos más recientes. Esta intervención técnica busca resolver los puntos críticos que han afectado la movilidad y la seguridad de los habitantes en la zona.

Detalles Técnicos de la Estructura Hidráulica

La nueva alcantarilla tipo cajón, técnicamente conocida como box culvert, ha sido diseñada con dimensiones precisas de dos metros de ancho por dos metros de alto para garantizar la capacidad necesaria. José Antonio Duarte Galvis, ingeniero residente del proyecto, ha confirmado que la obra principal ejecutó todas las cantidades contempladas en el acuerdo contractual inicial. Esta estructura específica fue planificada para recibir y conducir eficientemente las aguas lluvias provenientes de los barrios ubicados en la parte alta del sector, aliviando la presión sobre el sistema de drenaje existente.

Also read Capturan a dos personas por hurto de bajo y celular en estación San Victorino

Durante el proceso de excavación y construcción, el equipo técnico se enfrentó a desafíos logísticos y geológicos que requirieron procedimientos especiales. Fue necesario retirar con extrema precaución los restos de una antigua estructura hidráulica que se encontraba en el trazado. Este manejo delicado fue esencial para proteger las redes de gas y las tuberías de alcantarillado que debían permanecer operativas y protegidas durante toda la intervención. Estas medidas de seguridad fueron fundamentales para evitar accidentes y asegurar la continuidad de los servicios básicos en la zona.

Tras la finalización de la construcción de la caja principal, se ejecutaron labores exhaustivas de limpieza en la canaleta de acceso y en la caja de ingreso. Estas actividades complementarias fueron estratégicas para facilitar el paso fluido del agua hacia la parte baja del sector. Según los informes del ingeniero residente, la nueva alcantarilla ha demostrado un funcionamiento satisfactorio al recibir las aguas de las lluvias recientes, validando así la eficacia del diseño y la ejecución técnica realizada por el contratista.

Advertisement

Posiciones de los Interesados y Desafíos Administrativos

La situación actual refleja una desconexión entre el éxito técnico de la infraestructura hidráulica y la incertidumbre administrativa que rodea el resto del proyecto vial. José Antonio Duarte Galvis explicó que las labores complementarias de nivelación y compactación debieron desarrollarse por etapas debido a las características particulares del suelo en esa zona. Esta metodología por fases fue necesaria para garantizar una compactación adecuada del terreno, asegurando la estabilidad a largo plazo de la vía y previniendo futuros hundimientos o daños estructurales.

Mientras tanto, los habitantes y usuarios de la carrera Primera se encuentran en un estado de espera indefinida respecto a la pavimentación. La comunidad ha mantenido una postura activa, realizando reclamos constantes ante las autoridades locales para recuperar las condiciones de movilidad del corredor. Esta presión social se ha intensificado debido a la prolongada duración de los trabajos y la visibilidad de las mejoras parciales que no incluyen la capa final de asfalto, dejando a los vehículos expuestos a las condiciones del terreno sin pavimentar.

Impacto Real y Próximos Pasos en la Infraestructura

La pavimentación de la carrera Primera continúa pendiente y no se ha confirmado una fecha oficial para su reinicio. Esta situación se debe a que la pavimentación corresponde a un contrato completamente diferente al de la estructura hidráulica y depende de factores administrativos, técnicos y presupuestales distintos. La continuidad de estos trabajos ha estado históricamente vinculada a la aprobación y disponibilidad de recursos adicionales que deben ser asignados por la Gobernación de Santander, el ente rector de la región.

No existe hasta la fecha una confirmación oficial sobre el estado actualizado de los trámites presupuestales ni sobre el cronograma exacto para la reanudación de las obras de pavimentación. El mejoramiento general de la carrera Primera ha estado marcado por más de un año de retrasos acumulados, lo que ha generado frustración en la población local. Las reuniones entre los responsables del proyecto han sido frecuentes, pero aún no han resultado en una solución definitiva para el cierre del contrato de pavimentación.

Advertisement

La construcción de la estructura hidráulica representa un avance técnico importante frente a uno de los obstáculos físicos que dificultaban la continuidad del proyecto general. Sin embargo, sigue pendiente la siguiente fase de intervención, que es esencial para que los habitantes y usuarios puedan contar con una vía completamente pavimentada y en condiciones adecuadas para la circulación segura. La incertidumbre principal hoy gira en torno al cronograma de pavimentación y a las decisiones presupuestales finales que permitirán definir cuándo se retomarán los trabajos.