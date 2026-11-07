Boxeo vs UFC: Por qué Canelo y el pugilismo clásico pierden audiencia frente a la espectacularidad MMA

El boxeo enfrenta una crisis de popularidad por la fragmentación mediática y el estilo táctico de luchadores como Canelo Álvarez, que contrasta con la violencia visual de la UFC.

La figura del boxeador de élite, representada por íconos como Canelo Álvarez, ha perdido relevancia mediática en comparación con las estrellas del siglo XX. En la era de Muhammad Ali, Mike Tyson o Sugar Ray Robinson, una sola figura dominaba la cultura popular y los índices de audiencia televisiva de manera indiscutible. Hoy, mencionar a un pugilista de alto nivel pasa desapercibido para gran parte del público, ya que no ocupa las portadas de los periódicos ni genera eventos que rompan récords de audiencia durante el fin de semana de la pelea.

Esto no significa que el noble arte esté enterrado en el olvido, sino que ya no acapara la misma atención centralizada de décadas anteriores. La digitalización del mundo redujo el espacio para los relatos en torno a una sola figura, fragmentando el consumo de contenido deportivo en múltiples plataformas. Además, las distintas organizaciones de boxeo -como el CMB/WBC (Consejo Mundial de Boxeo), la AMB/WBA (Asociación Mundial de Boxeo), la FIB/IBF (Federación Internacional de Boxeo) y la OMB/WBO (Organización Mundial de Boxeo)- promueven la existencia de un sinfín de cinturones. Esta saturación de títulos para los múltiples pesos del pugilismo dificulta enormemente la recordación colectiva de los campeones verdaderos.

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Fragmentación del consumo y barreras de acceso

El éxito de un evento de boxeo depende fundamentalmente de la parte previa, incluyendo la correcta difusión y la expectativa generada. La migración de las grandes batallas desde la televisión convencional hacia el streaming ha hecho que el deporte pierda terreno significativo en términos de alcance masivo. Un ejemplo claro de esta dinámica ocurrió en el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli, celebrado el 31 de octubre.

Este encuentro se transmitió exclusivamente a través de la plataforma británica DAZN. Esta decisión estratégica hizo que muchas personas, al menos en Latinoamérica (con la excepción de México), optaran por no ver uno de los enfrentamientos más importantes del año entre dos pugilistas de primer nivel. La barrera de acceso económico o técnico excluyó a un segmento importante de la audiencia que tradicionalmente seguía el deporte a través de la señal abierta o cableado básico.

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Estilo táctico vs. espectacularidad visual

Dentro de los combates modernos, existe una queja recurrente entre las nuevas generaciones sobre la falta de espectáculo, lo que las impulsa a mudarse a otras modalidades de deportes de contacto como las artes marciales mixtas (MMA). En el caso de Canelo Álvarez contra el francés Mbilli, el campeón mexicano pudo buscar un nocaut total con tranquilidad.

No obstante, optó por administrar la pelea en los últimos asaltos, gestionando la ventaja deportiva que le brindaban las tarjetas en los primeros rounds. Este juego más estratégico prioriza la táctica y la defensa para conseguir la victoria, la cual llena el botín del peleador. El resultado es que deja de lado momentos de alta espectacularidad, como uppercuts, ganchos o combinaciones que tires al piso al oponente. Estos momentos destacados son los que hoy, a través de los reels de Instagram o los edits de TikTok, se valoran enormemente y podrían hacer crecer la popularidad del boxeador.

La supremacía del KO en artes marciales mixtas

La espectacularidad no ha desaparecido del boxeo, pero es más común tener una bandeja de nocauts (KO) en una velada de UFC que en una gran noche de boxeo presentada por el locutor Michael Buffer. Aún existen grandes noqueadores en el octágono y el ring, como Gervonta Davis, Ryan García, Artur Beterbiev, Naoya Inoue o Daniel Dubois. Sin embargo, las finalizaciones más recordadas en el último tiempo pertenecen a artistas marciales como Alex "Poatan" Pereira, Ilia Topuria o Alexander Volkanovski.

Esta diferencia en la percepción del riesgo y la violencia controlada vs. extrema afecta la engagement del público joven. El boxeo ha perdido la narrativa de peligro inminente que caracterizaba a las eras anteriores, reemplazándola por gestiones comerciales y estrategias de conservación de victoria que el espectador promedio percibe como aburridas o menos emocionantes.

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La era comercial y el retorno a la valentía

Para entender mejor este fenómeno, EL COLOMBIANO consultó a Juan Ceballos, entrenador de boxeo venezolano radicado en la ciudad de Medellín. Ceballos afirma que de la época dorada del boxeo se extraña el cara a cara directo. En aquel entonces, los peleadores iban como perros de presa a buscar a su víctima en el ring. Hoy se observa mucho cuidado a la hora del combate, con pocos enfrentamientos donde haya intercambios libres de golpes.

Los boxeadores actuales están más motivados por las cifras y los números financieros que por la pasión pura por el deporte. Se demuestra, según el entrenador, poca valentía en los campeones mundiales actuales en comparación con figuras pasadas. Los careos o enfrentamientos verbales hoy van más de la mano de amenazas alejadas del cuadrilátero, pullas a través de redes sociales o incluso en eventos de otros boxeadores, donde las cámaras los enfocan para darles a entender qué es lo que quiere el público.

Como muestra de la actualidad comercial, el Rey de los Gitanos y múltiple campeón del peso pesado, Tyson Fury, demoró más de tres años en concretar una pelea con Anthony Joshua. Este duelo se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre. Es particular que, devolviéndonos en el tiempo, Mike Tyson, antes de conseguir su primer campeonato mundial en el peso pesado, intentaba pelear mes a mes, destacándose su pasión por el deporte más allá de lo que se le pudiera pagar.

Hoy, para que dos figuras del boxeo como Fury y Joshua se vayan a batir en duelo, es necesario que los patrocinadores del evento hagan su parte financiera. Antes de saber quién será el ganador, Tyson Fury y Anthony Joshua ya tienen 75 millones de dólares asegurados en la bolsa, la cual será más extensa para el vencedor del combate. Cuando se llega al cometido financiero, el boxeador opta por cuidar el triunfo de forma cómoda, priorizando la integridad de su carrera y su bolsillo sobre la entrega total al espectáculo que demandaba la audiencia anterior.