Boyacá Chicó elimina a Inter de Bogotá y Junior se clasifica en la fecha 18

Resultados clave de la Liga 18: Boyacá Chicó vence a Inter de Bogotá eliminándolo matemáticamente. Junior asegura su paso a los cuadrangulares semifinales con victoria.

La decimoctava jornada de la Liga BetPlay DIMAYOR se consolidó como un evento decisivo para el futuro de varios clubes en la lucha por la clasificación. En un calendario marcado por la intensidad y la presión, dos encuentros principales determinaron el destino de equipos que aspiraban a alcanzar los cuadrangulares semifinales del torneo. Los resultados no solo definieron la postura en la tabla, sino que cerraron definitivamente las expectativas de clasificación para al menos una de las participaciones.

Boyacá Chicó logró una victoria fundamental por 2-1 frente a Internacional de Bogotá en el estadio La Independencia de Tunja. Este triunfo no solo sumó tres puntos valiosos para el conjunto tunjano, sino que tuvo una consecuencia inmediata y devastadora para su rival capitalino. Con este resultado, Inter de Bogotá se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga, quedando eliminado del torneo antes de lo previsto.

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El desenlace del duelo en Tunja

El equipo antioqueño abrió el marcador en esta contienda, estableciendo una ventaja inicial que parecía prometedora para sus objetivos. Sin embargo, la dinámica del partido cambió drásticamente cuando un autogol de Ramírez amplió la diferencia. Este tanto le permitió al conjunto visitante tomar una ventaja de dos goles, poniendo al equipo local en una situación complicada que parecía insalvable para las últimas jugadas del encuentro.

En la segunda parte, el gol de Internacional de Bogotá marcó el segundo tanto para sellar la remontada del Boyacá Chicó. A pesar del esfuerzo del equipo capitalino por revertir la situación, la barrera de goles resultó insuperable. El Blanco Blanco había desperdiciado un lanzamiento desde el punto penalti a los 51 minutos, una oportunidad crítica que llegó tras una falta cometida, pero que no pudo concretarse debido a la intervención del portero rival.

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Los goles del equipo Verdolaga fueron obra en propia puerta, lo que destaca la naturaleza defensiva y cerrada del partido. Por la visita convirtieron a través de las circunstancias del juego, mientras que el único gol del partido para Inter de Bogotá, anotado a los 90+4 minutos, fue un tiro libre al borde del área que se desvió en el camino y dejó sin chances al portero. El juego careció de grandes ocasiones de gol, aunque el Escarlata estuvo más cerca con una anotación de Tomás Ángel, invalidada por fuera de lugar del mismo Ángel al comienzo de la acción.

El avance decisivo de Junior

Mientras en Tunja se cerraban las puertas para el equipo capitalino, en Bogotá otro club daba un paso gigantesco hacia la clasificación. El equipo bogotano se impuso 5-0 a Deportivo Pasto en el estadio El Campín con una actuación abrumadora. El conjunto cardenal fue ampliamente superior en todos los aspectos del juego, mostrando un dominio técnico y táctico que dejó claras las diferencias con su oponente, quien no pudo responder a la intensidad del rival.

Hugo Rodallega se destacó como la gran figura de este encuentro, marcando un triplete que sentenció el resultado desde las primeras horas del partido. Su rendimiento individual fue la clave para que el equipo bogotano ampliara su ventaja y demostrara por qué es considerado un candidato serio. La eficiencia ofensiva y la solidez defensiva permitieron que el marcador reflejara fielmente el dominio territorial y de posesión que ejerció el equipo local durante los noventa minutos reglamentarios.

Con este resultado, el equipo bogotano dio un paso importante en su clasificación a los cuadrangulares, consolidando su postura en la tabla de posiciones. La magnitud de la victoria no solo suma puntos, sino que aporta confianza moral y psicológica para las fechas restantes del torneo. Los aficionados y la dirigencia pueden ver con optimismo el rumbo que ha tomado el equipo en esta fase crítica del campeonato colombiano.

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La victoria crucial de Junior en Valledupar

En el departamento del Cesar, Junior logró una victoria 2-1 frente a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. Este triunfo fue esencial para el club azulcrema, que necesitaba asegurar su lugar en la siguiente ronda del campeonato. El partido comenzó con ventaja visitante, pero el equipo local respondió con fuerza para intentar revertir la situación en su favor.

Juan Castilla abrió el marcador para los visitantes al minuto 16, estableciendo un ritmo que el rival no pudo igualar inicialmente. Sin embargo, Misael Martínez consiguió el empate parcial cuatro minutos después, nivelando el marcador y devolviendo la ilusión al estadio local. Antes del descanso, el gol convertido desde el punto penal le devolvió la ventaja al conjunto llanero, que logró mantener el resultado durante la segunda mitad.

La capacidad de reacción y la solidez mostrada por Junior permitieron asegurar los tres puntos esenciales para su clasificación. El equipo demostró madurez táctica para manejar la presión y proteger su ventaja en los momentos finales del encuentro. Con este triunfo, Junior asegura su lugar en los cuadrangulares semifinales, cumpliendo uno de sus objetivos principales para la temporada y cerrando un capítulo importante de su participación en la liga.