Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo extrajudicial para cerrar la disputa por la venta de Chateau Miraval, finiquetando un capítulo clave de su divorcio iniciado en 2016 y formalizado en 2024.

Brad Pitt y Angelina Jolie han puesto fin a una prolongada disputa legal sobre la propiedad de un viñedo francés que adquirieron conjuntamente. La expareja confirmó este miércoles que ha alcanzado un acuerdo extrajudicial para resolver las diferencias relacionadas con la venta de Chateau Miraval, una de las propiedades más emblemáticas de su patrimonio conjunto.

Nuevo acuerdo cierra disputa por viñedo Miraval

En un comunicado breve facilitado a los medios estadounidenses, ambos artistas no revelaron detalles específicos sobre los términos del trato. El mensaje oficial indicó que llegaron a esta solución porque la consideraban la mejor opción para el interés de su familia. Asimismo, advirtieron que no realizarían más comentarios públicos sobre el asunto para evitar malentendidos.

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El texto también desmintió la veracidad de las informaciones periodísticas atribuidas a fuentes anónimas. Los actores aseguraron que ninguna declaración atribuida a "fuentes" provenía de ellos ni de personas cercanas a su círculo íntimo. Esta aclaración busca silenciar el ruido mediático que ha acompañado el litigio durante meses, tal como lo citó la revista People al difundir la noticia.

Contexto del divorcio y venta a Grupo Stoli

Brad Pitt, de 62 años, y Angelina Jolie, de 51 años, tienen seis hijos en común y su relación se rompió en 2016 tras 12 años juntos. Aunque la separación fue pública hace años, su divorcio no se formalizó legalmente hasta 2024, lo que mantuvo el estatus de pareja durante el litigio por los activos. En medio de esta batalla legal, Jolie procedió a vender su participación en la bodega de vinos a una filial del Grupo Stoli, el conglomerado mundial de bebidas conocido por el vodka Stolichnaya.

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Pitt argumentó en documentos judiciales que dicha venta violaba un acuerdo previo que exigía la aprobación unánime de ambas partes para transacciones de bienes mayores. Jolie respondió con una contra-demanda donde acusó a su esposo separado de actuar de manera vengativa. La actriz, conocida por su papel en "Lara Croft", alegó que Pitt se había negado a comprar su parte de la bodega porque ella se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad estricto.

Acusaciones previas y contexto de las disputas

El equipo legal de Jolie interpretó ese acuerdo de confidencialidad como un intento de silenciar a la actriz sobre presuntos abusos domésticos. Las acusaciones que Jolie había planteado anteriormente incluían un incidente grave a bordo de un jet privado. Según sus declaraciones, en septiembre de 2016, durante un vuelo de California a Francia, Pitt habría estrangulado a uno de sus hijos y golpeado a otro.

Es importante notar que nunca se presentaron cargos penales por esas acusaciones específicas de violencia doméstica. Sin embargo, estas tensiones profundizaron la ruptura y complicaron la negociación de activos comunes como Chateau Miraval. La resolución extrajudicial actual marca un punto de inflexión en un conflicto que ha dominado la prensa durante casi una década.

Consecuencias inmediatas para las partes

Con este acuerdo, se cierra un capítulo significativo en la división patrimonial de la pareja. La resolución permite a Brad Pitt y Angelina Jolie evitar un largo juicio público sobre la propiedad de Chateau Miraval. Este movimiento establece un precedente de privacidad para los asuntos restantes del divorcio, que se formalizó recién en 2024.

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La transferencia de la participación de Jolie al Grupo Stoli, aunque controvertida inicialmente, ahora parece estar validada por el acuerdo final. Esto pone fin a las reclamaciones cruzadas sobre la legitimidad de la venta. Los interesados en seguir el desarrollo legal deben esperar confirmaciones oficiales futuras, dado el silencio impuesto por ambos actores.