Brasil otorga la Orden al Mérito Aeronáutico al CACOM 5 de la FAC en La Unión, Antioquia, por salvar 6 vidas en el accidente aéreo del Chapecoense hace 10 años.

El Gobierno de Brasil reconoció oficialmente el trabajo del Comando Aéreo de Combate No. 5 ( CACOM 5) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con la entrega de la Orden al Mérito Aeronáutico. Esta distinción se otorgó exactamente diez años después de que esta unidad, con sede en Rionegro, participara activamente en la respuesta de emergencia y el rescate tras la tragedia del vuelo de LaMIA que transportaba al equipo Chapecoense.

Condecoración por rescate en La Unión, Antioquia

La ceremonia oficial se realizó en el municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia, lugar preciso donde se estrelló la aeronave el 28 de noviembre de 2016. En este acto, Brasil honró el desempeño de la fuerza aérea colombiana durante la operación que permitió hallar con vida a seis personas de los 71 fallecidos en el accidente aéreo.

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Roles institucionales y testimonios oficiales

El embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivallet de Mesquita, lideró la entrega de la placa de reconocimiento junto a oficiales de la Fuerza Aérea. En su intervención, destacó la extraordinaria respuesta de las instituciones colombianas y la población local, manifestando que Brasil siempre mantuvo un profundo agradecimiento por el apoyo brindado a los heridos, los sobrevivientes y en la recuperación de los cuerpos.

El general Luis Miguel Días Ríos, comandante del CACOM 5, enfatizó la capacidad técnica de la Fuerza Aérea Colombiana para salvar seis vidas mediante la coordinación con bomberos, entidades de rescate y autoridades locales. El comandante subrayó que esta condecoración reconoce no solo el esfuerzo operativo, sino también la hermandad binacional mantenida a lo largo de la década posterior al suceso.

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Legado de solidaridad y memoria histórica

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en 2016 ya lideró los homenajes a las 71 víctimas en el estadio Atanasio Girardot, compartió recuerdos emotivos del entonces canciller de Brasil, José Serra. El diplomático brasileño, visiblemente conmovido, expresó su asombro ante la solidaridad extrema que mostró la ciudad de Medellín hacia personas que nunca habían conocido, un gesto que quedó grabado en la historia.

La unidad CACOM 5 se suma así a los múltiples homenajes anuales que se realizan en La Unión y Rionegro, consolidando estos sitios como centros de memoria para la afición del Chapecoense y las familias de las víctimas. Esta acción oficial refuerza el lazo humano y institucional que unió a ambas naciones desde la noche del desastre, un evento que continúa resonando en la memoria colectiva de Colombia y Brasil.