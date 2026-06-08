Brasil y la presión de volver a los tiempos del Jogo Bonito para ganar la Hexa en el Mundial 2026

Brasil llega al Mundial 2026 con la ilusión de recuperar el Jogo Bonito y conquistar su sexto título, bajo la dirección de Carlo Ancelotti y con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Neymar.

Brasil aterriza en el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y nostalgia. Es la única selección presente en todas las Copas del Mundo desde 1930 y ahora regresa a la gran cita futbolística con el objetivo de conquistar la sexta estrella, la Hexa.

La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo renovó el optimismo de una afición que sueña con recuperar los días en que el Jogo Bonito dominaba el fútbol mundial. Sin embargo, el recorrido hacia Norteamérica estuvo marcado por dudas futbolísticas y unas eliminatorias irregulares. Sobre el papel, Brasil sigue siendo una de las grandes favoritas al título, pero la presión es inmensa.

Uno de los cambios más importantes en esta versión de la Verdeamarela es la presencia de Carlo Ancelotti, un entrenador extranjero que asume el reto de devolver a Brasil a la cima. La apuesta implica una transformación futbolística: el equipo ya no construye su identidad exclusivamente desde la posesión y el talento ofensivo, sino que busca un equilibrio entre espectáculo y competitividad. Aunque el estilo haya evolucionado, Brasil continúa acumulando talento en ataque.

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, llega después de una temporada de alto nivel y parece preparado para asumir la responsabilidad que históricamente recayó sobre figuras como Ronaldo, Ronaldinho o Neymar. Su velocidad y capacidad de desequilibrio serán claves. A su lado estará Raphinha, otro jugador capaz de marcar diferencias gracias a su despliegue físico y su capacidad goleadora. Ambos lideran un ataque diseñado para castigar los espacios y aprovechar las transiciones rápidas.

La presencia de Neymar añade un componente especial a esta Copa del Mundo. A sus 34 años y después de convivir con diversas lesiones, el exjugador de Barcelona y PSG sigue siendo valorado por su capacidad para resolver partidos complejos.

Además, la profundidad ofensiva se refuerza con nombres como Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Endrick, Luiz Henrique, Igor Thiago y Rayan. Si algo distingue a Brasil de cualquier otra selección es el peso de su historia. Ningún otro equipo ha participado en todos los Mundiales y ningún otro ha conquistado cinco títulos.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, la mejor actuación llegó con las semifinales de 2014, mientras que las ediciones posteriores dejaron la sensación de que el equipo se quedó corto frente a las expectativas. En defensa, Alisson ofrece seguridad en la portería; Marquinhos y Gabriel Magalhães lideran una zaga sólida; en el mediocampo, Casemiro y Bruno Guimarães aportan equilibrio.

Brasil abrirá su participación frente a Marruecos antes de medirse con Haití y Escocia; un grupo que parece accesible, pero donde la presión crecerá partido tras partido. La pregunta que acompaña a la Canarinha desde hace más de dos décadas sigue vigente: ¿le alcanzará para conquistar la sexta estrella?

El Mundial 2026 será el escenario donde Brasil intentará reconciliar su rica historia con las exigencias del fútbol moderno, bajo la batuta de un técnico italiano que sabe lo que es ganar. La ilusión está intacta, pero el camino será exigente





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