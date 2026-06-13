Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026 con un partido lleno de historia y expectación

Brasil y Marruecos se enfrentan en el primer partido del Grupo C del Mundial 2026. Brasil llega como favorita tras ganar sus tres últimos amistosos y con el peso de su historia mundialista. Marruecos, semifinalista en 2022, busca consolidar su crecimiento y dar la sorpresa en un duelo que promete emoción y calidad.

Brasil pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C . La selección sudamericana llega como una de las principales candidatas al título tras encadenar tres victorias consecutivas en amistosos previos al torneo, en los que además mostró todo su poder ofensivo con once goles anotados.

La historia también juega a favor del conjunto brasileño. Ninguna selección ha disputado más encuentros mundialistas ni ha conseguido más victorias en la competición que la Canarinha, que buscará añadir un nuevo capítulo a su legendario recorrido.

Además, Brasil guarda un grato recuerdo de Norteamérica, ya que fue en Estados Unidos donde conquistó el título mundial de 1994. Marruecos ha demostrado durante los últimos años que se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Los africanos alcanzaron las semifinales en Catar 2022 y posteriormente completaron una impecable fase clasificatoria, ganando todos sus partidos para asegurar su presencia en esta Copa del Mundo.

Marruecos llega con la confianza alta y con la moral de un equipo que ha logrado situarse entre los mejores del mundo, mostrando un estilo de juego combinativo y una defensa sólida que los convierte en un rival peligroso para cualquier selección. El partido promete ser un duelo táctico entre dos equipos con filosofías distintas pero complementarias en su efectividad.

Brasil buscará imponer su juego ofensivo, apoyándose en la velocidad de sus extremos y en la calidad de sus delanteros para desequilibrar la defensa marroquí. Por su parte, Marruecos planteará un partido ordenado, con transiciones rápidas y aprovechando las ocasiones que se le presenten. La experiencia brasileña en mundiales frente a la ascendente trayectoria de Marruecos configura un escenario donde cualquier detalle puede ser decisivo.

El estadio estará lleno de aficionados de ambas naciones, creando una atmósfera vibrante que acompañará a los jugadores en este crucial encuentro inaugural para el Grupo C





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