Brasil y Marruecos ofrecieron un partido vibrante y de gran nivel en su debut en el Mundial 2026, igualando 1-1 en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Los goles de Ismael Saibari y Vinícius Júnior, junto a destacadas actuaciones de los porteros Bono y Alisson, protagonizaron un encuentro histórico donde Marruecos alineó a once jugadores nacidos fuera del país.

Brasil y Marruecos ofrecieron este sábado uno de los mejores partidos en lo que va del Mundial 2026 al igualar 1-1 en un intenso compromiso correspondiente al Grupo C , disputado bajo el fuerte calor de Nueva Jersey.

La selección marroquí comenzó mejor y reflejó su dominio en el marcador a los 21 minutos. Ismael Saibari culminó una brillante acción iniciada por Brahim Díaz, quien aprovechó una pérdida de Lucas Paquetá para filtrar un pase preciso al espacio. El mediocampista marroquí definió con gran calidad por encima de Alisson Becker para poner en ventaja a los campeones africanos. Marruecos mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la diferencia gracias a su atrevido planteamiento ofensivo.

Sin embargo, cuando Brasil atravesaba sus momentos más complicados apareció Vinícius Júnior para cambiar el rumbo del encuentro. El atacante del Real Madrid igualó el marcador a los 32 minutos con una acción individual de gran nivel. Tras recibir un pase de Bruno Guimarães por el sector izquierdo, el brasileño sacó un potente remate entre tres defensores que se coló junto al segundo palo, dejando sin opciones al arquero Bono.

Antes del descanso, el guardameta marroquí volvió a lucirse al evitar otro gol de gran factura tras una espectacular tijera de Paquetá. La segunda mitad mantuvo la misma intensidad, con constantes ataques de ambos equipos ante un estadio MetLife completamente lleno, con 80.663 espectadores presentes en las tribunas. En los minutos finales, los porteros se convirtieron en protagonistas.

Bono sostuvo a Marruecos con intervenciones decisivas, mientras que Alisson respondió con una doble atajada en el tiempo añadido frente a Neil El Aynaoui y Ayoube Amaimouni para asegurar el empate. Además, Marruecos marcó un hecho histórico al convertirse en la primera selección que alinea a once futbolistas nacidos fuera del país en un partido de la Copa del Mundo, según lo reveló el periodista español y analista de datos Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, conocido en redes como MisterChip.

Los once jugadores nacidos en el extranjero fueron: Bono (Montreal, Canadá), Noussair Mazraoui (Leiderdorp, Países Bajos), Issa Diop (Toulouse, Francia), Chadi Riad (Palma, España), Achraf Hakimi (Madrid, España), Neil El Aynaoui (Nancy, Francia), Ayyoub Bouaddi (Senlis, Francia), Chemsdine Talbi (Sambreville, Bélgica), Bilal El Khannouss (Molenbeek, Bélgica), Samir El Mourabet (Strasbourg, Francia) e Ismael Saibari (Terrassa, España). El partido, que abrió el Grupo C, fue un espectáculo de ida y vuelta, con emociones hasta el final y destacadas actuaciones individuales en unescenario de alta temperatura que no mermó el ritmo de juego.

La igualdad final refleja la paridad entre dos equipos que mostraron un gran nivel futbolístico y dejaron una excelente imagen en su debut en la fase de grupos del Mundial 2026. El empate deja a ambos equipos con un punto en el grupo, a la espera de sus próximos compromisos. La intensidad se mantuvo durante los noventa minutos, con oportunidades claras para ambos lados y unFinal emocionante donde ambos arqueros fueron figuras claves para evitar la derrota.

El hecho histórico de Marruecos añade un dato curioso y significativo a este choque, destacando la multiculturalidad de su plantel y la política de seleccionar jugadores de origen marroquí dispersos por el mundo. Este dato cobra aún más relevancia en el contexto de un Mundial que se celebra en Norteamérica, región con una gran diversidad cultural y población inmigrante.

El caluroso ambiente en Nueva Jersey, con más de ochenta mil espectadores, añadió un ingrediente extra a una jornada memorable de fútbol. La actuación de Vinícius Júnior fue crucial para Brasil, demostrando su capacidad de desequilibrio en momentos clave, mientras que Saibari y Bono brillaron en el lado marroquí. Este primer partido del Grupo C cumple con las expectativas de un encuentro vibrante y de alta calidad, prometiendo grandes emociones para el resto de la fase de grupos





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