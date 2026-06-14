Brasil y Marruecos empatan en el torneo mundialista

El partido entre Brasil y Marruecos en la fase de grupos del torneo mundialista dejó un resultado emocionante. El conjunto marroquí demostró su potencial al empatar con Brasil en un partido que se caracterizó por la falta de goles.

El partido entre Brasil y Marruecos en la fase de grupos del torneo mundialista dejó un resultado emocionante. El conjunto marroquí demostró su potencial al empatar con Brasil en un partido que se caracterizó por la falta de goles.

La Verdeamarela se vio disminuida por el ataque desequilibrante del equipo africano, que abrió el marcador con una acción individual. La defensa marroquí fue superada por el ataque brasileño, pero el arquero Yassine Bounou salvó varios intentos de gol. El partido finalizó empatado a un gol, lo que dejó a ambos equipos con una unidad en la clasificación.

Brasil y Marruecos se enfrentarán a la selección de Haití en la segunda fecha del torneo, en un partido que promete ser emocionante





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Brasil Marruecos Torneo Mundialista Fase De Grupos

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