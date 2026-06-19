Brazo Amigo: innovación medellinense para superar las pendientes en silla de ruedas

Una empresa de Medellín desarrolla un dispositivo de rueda motorizada que se acopla a sillas de ruedas para facilitar la movilidad en terrenos inclinados, como parte del proyecto Movilidad para Todos.

Medellín es una ciudad de montañas. Desde las empinadas laderas que trepan hacia el oriente y el occidente hasta las pendientes más suaves pero constantes de sus barrios tradicionales, recorrerla implica casi siempre subir o bajar una loma.

Para miles de personas, ese reto diario se resuelve con algo de esfuerzo físico. Pero para quienes tienen movilidad reducida, la topografía puede convertirse en una barrera permanente que condiciona cada desplazamiento, limita la independencia y obliga a depender de terceros para tareas tan simples como ir a estudiar, tomar un bus o visitar a unamiliar.

Con esa realidad en mente nació Brazo Amigo, una empresa de Medellín que desarrolló un dispositivo pensado específicamente para enfrentar las pendientes de la ciudad. Se trata de una rueda motorizada adicional que se ancla a la silla de ruedas y funciona como un sistema de propulsión que ayuda a subir, descender y desplazarse por terrenos inclinados con mayor seguridad y menor esfuerzo físico.

La tecnología hace parte del proyecto Movilidad para Todos, una iniciativa impulsada por Ruta N y la Toyota Mobility Foundation para promover soluciones de movilidad accesible desarrolladas desde la innovación local. Creemos que la innovación tiene sentido cuando se convierte en una herramienta para derribar barreras y mejorar la calidad de vida de la gente, explicó Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N. Como parte de la fase actual del proyecto, cinco habitantes de las comunas de Manrique y Aranjuez, del nororiente de la ciudad, recibieron los primeros dispositivos para probarlos en condiciones reales de uso.

La idea es evaluar su funcionamiento en la cotidianidad y recoger información que permita perfeccionar la solución antes de su implementación más amplia. Entre las primeras beneficiarias se encuentra Iris Durango, habitante de Aranjuez, quien asegura que el dispositivo podría transformar por completo su rutina diaria. Me va a ayudar a tener mi libertad de poder salir sola sin tener que pedirle ayuda a alguien.

Mi hijo tiene 12 años y podrá caminar a mi lado conversando conmigo, sin tener que estar empujándome. Voy a tener la posibilidad de ir a estudiar sin depender de pagar un taxi o transporte particular, relató. Para ella, la innovación significa algo más que mera movilidad: me va a cambiar la vida totalmente, afirmó. Neil Alexander Calvo, desarrollador y gerente de Brazo Amigo, explicó que el sistema fue diseñado pensando en las condiciones propias de Antioquia.

Es un propulsor posterior para silla de ruedas hecho en Medellín, patentado y creado para la topografía antioqueña. Les permitirá desenvolverse en la ciudad en su libre cotidianidad, articulando los sistemas de transporte y movilizándose por cualquier tipo de terreno e inclinación, señaló. Uno de los aspectos más destacados es que el dispositivo se adapta a las dimensiones de cada silla sin modificar su estructura original.

Esto permite que los usuarios sigan utilizando buses y articulados del sistema de transporte público sin perder accesibilidad. Además de facilitar el ascenso y descenso por pendientes, la tecnología reduce considerablemente el esfuerzo físico requerido para desplazarse, lo que se traduce en una mayor autonomía para los usuarios. La empresa ya cuenta con patente propia y registro Invima, lo que respalda la seguridad y viabilidad técnica del desarrollo.

Brazo Amigo es solo una de las iniciativas que hacen parte de Movilidad para Todos. El programa también incluye proyectos como Más Urbano, una plataforma que identifica rutas con menos barreras arquitectónicas, aplicaciones desarrolladas por la Universidad Eafit y Solyon para planear trayectos accesibles, y una plataforma elevadora diseñada por El Comité para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida al transporte público.

Mientras la ciudad sigue buscando formas de adaptarse a sus montañas, la apuesta de estos proyectos es que la geografía deje de ser un obstáculo y que la movilidad sea un derecho posible para todos, independientemente de sus condiciones físicas





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