Brecha de género en trabajo doméstico no remunerado se mantiene alta en Colombia, según DANE

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del DANE revela que las mujeres dedican más del doble de horas que los hombres a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, con una diferencia que supera las cuatro horas diarias. Aunque se observan ligeros cambios, persisten estereotipos que asignan a las mujeres el peso principal de las tareas hogareñas, limitando su participación en el mercado laboral y afectando sus oportunidades económicas.

La directora del DANE , Piedad Urdinola, señaló que "estas cifras representan más retrocesos que avances". La diferencia en las labores del hogar y en el trabajo no remunerado entre las mujeres y los hombres sigue siendo alta en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) realizada por el DANE .

A solo 2 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres limpian la casa, frente a 3 de cada 10 varones. Incluso en el juego con niños menores de 5 años, ellas participan el doble que ellos (2 de cada 10 frente a 1 de cada 10).

El único punto de encuentro es el ocio digital, donde 9 de cada 10 personas, sin distinción de sexo, usan medios de comunicación y redes sociales, en Colombia, pese a algunos avances en la participación masculina en estas actividades. De acuerdo con los resultados correspondientes al período 2024-2025, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 34 minutos diarios a labores no remuneradas dentro del hogar, mientras que los hombres destinan 3 horas y 14 minutos.

Esto significa que ellas realizan más del doble de este tipo de actividades. Para la directora del DANE, Beatriz Piedad Urdinola, "estas cifras representan más retrocesos que avances". Y los números le dan la razón, pues el 89,8 % de las mujeres realiza trabajo no remunerado en Colombia y dedican más del doble de tiempo que los hombres a esas labores.

En concreto, ellas destinan 7 horas y 35 minutos diarios a actividades domésticas y de cuidado, mientras ellos apenas aportan 3 horas y 14 minutos. Una brecha de más de cuatro horas que, repetida cada día, suma semanas enteras de trabajo invisibilizado.

Además, uno de los indicadores más relevantes de la ENUT es la llamada carga total de trabajo, que suma el tiempo dedicado tanto al empleo remunerado como no remunerado. Las mujeres alcanzan 13 horas y 47 minutos en total, de las cuales la mitad no es remunerada, mientras que los hombres tienen una carga total menor, lo que evidencia una diferencia de casi tres horas diarias que se acumulan en silencio.

Uno de los datos que más llamó la atención del estudio está relacionado con la preparación de alimentos. Mientras que cerca de ocho de cada diez mujeres participan en esta actividad, solo tres de cada diez hombres lo hacen. El suministro de alimentos para el hogar fue de 78,1 % en mujeres y 32,8 % en hombres. La encuesta también mostró un leve cambio frente a la medición realizada durante 2020-2021.

En ese periodo, los hombres dedicaban 3 horas y 6 minutos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Cuatro años después, el tiempo aumentó a 3 horas y 14 minutos, es decir, ocho minutos más por día. Al mismo tiempo, las mujeres redujeron ligeramente el tiempo destinado a estas actividades, aunque continúan concentrando la mayor carga de trabajo dentro de los hogares.

La encuesta también abordó el cuidado de menores de cinco años y la atención de otras personas del hogar. Los resultados del DANE también reflejan diferencias en la participación laboral remunerada. Mientras siete de cada diez hombres cuentan con un trabajo remunerado, entre las mujeres la proporción es de cuatro de cada diez.

La entidad señala que estas diferencias tienen efectos sobre los ingresos y las oportunidades económicas, debido a que el tiempo destinado a labores no remuneradas limita la disponibilidad para participar en el mercado laboral. En este mismo sentido, la encuesta evidenció que otras tareas domésticas siguen siendo realizadas principalmente por mujeres. En el mantenimiento de vestuario para el hogar, actividad que incluye arreglos y reparaciones de ropa, la diferencia es notoria.

Asimismo, el DANE encontró que las mujeres suelen combinar varias labores de manera simultánea, lo que reduce el tiempo disponible para actividades personales, recreativas o de formación. Al analizar los resultados por regiones, Bogotá presentó la menor diferencia entre hombres y mujeres. En la capital, las mujeres dedican en promedio 6 horas y 58 minutos diarios a estas actividades, mientras que los hombres destinan 3 horas y 41 minutos, una diferencia de 3 horas y 17 minutos.

Por el contrario, la mayor brecha se registró en la Amazonía, donde las mujeres dedican 8 horas y 15 minutos al trabajo no remunerado, muy por encima de los hombres. La encuesta también concluyó que las mujeres bogotanas son quienes más tiempo dedican al cuidado no remunerado a familiares. Frente a la encuesta anterior, los hombres redujeron en tres minutos diarios el tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado, mientras que las mujeres lo hicieron en ocho minutos.

Por otra parte, tanto hombres como mujeres aumentaron en cerca de 50 minutos diarios el tiempo destinado a actividades personales, categoría que incluye descanso, educación, deporte, actividades religiosas, vida social, atención médica y pasatiempos. En este aspecto, la Orinoquía registró los menores niveles de tiempo disponible para actividades personales





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