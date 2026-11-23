El Instituto Hidrología y Meteorología (Ideam) confirma que las brisas de diciembre en Barranquilla se mantendrán fuertes a pesar de El Niño. Conoce los detalles climáticos y su impacto en la región Caribe durante 2026 y 2027.

Las conocidas brisas de diciembre en Barranquilla son un pilar cultural de la región Caribe, pero este año la situación climática presenta variables únicas debido al fenómeno de El Niño. La subdirectora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam), la coronel Diana Carolina Rueda, confirmó que los vientos emblemáticos de la temporada no solo se mantendrán, sino que incluso podrían superar los 20 nudos (37,04 kilómetros por hora). Este pronóstico ofrece un alivio esperado para los ciudadanos, ya que la intensidad de las corrientes contrarrestará parcialmente el aumento térmico esperado.

La ciencia detrás de las brisas colombianas

Estas ventoleras son resultado de un comportamiento climatológico específico donde los vientos alisios se fortalecen a lo largo de varios meses, culminando su consolidación hacia finales y comienzos de año. La meteoróloga Leidy Rodríguez, de Corpoguajira, explica que este fenómeno favorece el desplazamiento de polvo sahariano a través del ecuador, lo cual puede afectar la visibilidad y la salud de personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias durante algunos días a finales de 2026.

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Las condiciones exactas dependen de las condiciones meteorológicas que se presenten, ya que no existe una fecha estricta para su inicio, aunque tradicionalmente se sienten hacia la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, la variabilidad actual permite que ocasionalmente comiencen a finales de año, es decir, la última semana de diciembre o inicios de enero, afectando las semanas previas a la celebración navideña.

El efecto disruptivo de El Niño en el clima

El 2026 se perfila como un año climatológicamente disruptivo, con señales de calentamiento en el océano Pacífico que comenzaron a aparecer desde marzo. Actualmente, existe un 61% de probabilidad de que El Niño persista hasta mayo de 2027, con un 79% de probabilidades de que su intensidad aumente de muy fuerte a fuerte entre enero y marzo del mismo año, modificando los patrones tradicionales de la región.

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A pesar de esta intensificación, la función Diana Carolina Rueda, del Ideam, asegura que el fenómeno causará principalmente una disminución de lluvias en el país para este mes, en lugar de anular los vientos. La coronel especificó que esta condición de altos vientos se mantendrá debido a que la menor humedad no incidirá negativamente en las corrientes en chorro de bajo nivel, garantizando así la presencia de las brisas marinas normales que caracterizan la zona.

La consecuencia directa de este escenario será una brisa muy cálida, con vientos muy fuertes pero sin lluvias, un factor delicado para la región Caribe que podría intensificar las altas temperaturas. El Ideam indicó que el fenómeno impactará principalmente en la región Caribe, generando un déficit de precipitaciones, altas temperaturas y una disminución en los afluentes de los ríos principales, lo que exige una gestión cuidadosa de los recursos hídricos.

Impacto cultural y ambiental en la ciudad

Max Henríquez, un experimentado meteorólogo que vivió en Barranquilla por muchos años, rememoró cómo estas brisas permiten disfrutar de cielos despejados y azulosos con un aumento de temperatura contrarrestado por los fuertes vientos. Estos vientos refrescantes ayudan a que se use menos el aire acondicionado, protegiendo el medio ambiente al reducir el gasto de electricidad y el consumo de energía, además de permitir actividades tradicionales como sentarse en terrazas con mecedoras de bejuco o ir a la playa.

La integración de estas corrientes en la memoria colectiva de la ciudad, inspirando obras como el libro de Marvel Moreno y canciones como las de Moisés Angulo, subraya su importancia sociocultural. Mientras la ciudad se prepara para un diciembre con viento fuerte y calor, la confirmación oficial del Ideam ofrece certeza sobre la permanencia de este fenómeno, a pesar de la variabilidad en las temperaturas nocturnas que rondaron los 22 grados en años anteriores.