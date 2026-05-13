Británicos evacuados del crucero afectado por hantavirus podrán salir del hospital para aislarse en sus domicilios

Una veintena de británicos evacuados del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, podrán empezar a salir del hospital, donde estaban en cuarentena, para aislarse en sus domicilios a partir del miércoles, indicó la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA). Paralelamente, diez personas que habían estado en contacto estrecho con los infectados y que ya se encontraban en aislamiento en los territorios británicos de ultramar de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico Sur, serán trasladadas a Reino Unido, donde completarán allí su periodo de autoaislamiento por precaución.

Una veintena de británicos evacuados del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, podrán empezar a salir del hospital, donde estaban en cuarentena, para aislarse en sus domicilios a partir del miércoles, indicó la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido ( UKHSA ).

Paralelamente, diez personas que habían estado en contacto estrecho con los infectados y que ya se encontraban en aislamiento en los territorios británicos de ultramar de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico Sur, serán trasladadas a Reino Unido, donde completarán allí su periodo de autoaislamiento por precaución. Las autoridades sanitarias no han precisado aún el lugar exacto en el que continuarán este aislamiento una vez lleguen al país





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