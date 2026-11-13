Brote de hantavirus en crucero MV Hondius confirma transmisión humana

Estudio internacional confirma transmisión de persona a persona por hantavirus Andes en crucero MV Hondius con 13 contagiados. Análisis genómico vincula cepa a Patagonia.

Una investigación científica de alcance internacional ha confirmado definitivamente la transmisión de persona a persona en el brote de hantavirus Andes que afectó a bordo del crucero MV Hondius durante su viaje iniciado el 31 de mayo. Este hallazgo, resultado de una colaboración multisectorial liderada por la Escuela Icahn de Medicina Mount Sinai de Nueva York y con la participación activa del Instituto de Salud Carlos III ( ISCIII), resuelve dudas previas sobre la dinámica del contagio en espacios cerrados y de alta movilidad.

Dinámica de contagio y datos epidemiológicos

Los análisis detallados de datos epidemiológicos combinados con técnicas avanzadas de secuenciación genómica han permitido reconstruir con precisión los patrones de propagación del virus. El estudio documentó 13 personas contagiadas y lamentó el fallecimiento de tres individuos, estableciendo con certeza que la infección se extendió entre los pasajeros y la tripulación durante la travesía marítima. Esta conclusión es particularmente relevante porque la cepa Andes, a diferencia de la mayoría de los hantavirus que se transmiten mediante la exposición a roedores, tiene la capacidad biológica de propagarse directamente entre seres humanos bajo ciertas circunstancias.

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La evidencia crucial que respaldó la hipótesis de transmisión interpersonal fue el análisis de un paciente específico que desarrolló síntomas el 31 de mayo. Este caso se produjo aproximadamente 60 días después de que el barco zarpara de Ushuaia en Argentina, lo cual excedía ampliamente el período de incubación estándar utilizado para evaluar infecciones anteriores al embarque. El contacto estrecho y prolongado de este paciente con otra persona infectada confirmó que la infección ocurrió a bordo, descartando que se tratara de un caso importado previo a la salida del crucero.

Análisis genómico y origen de la cepa

La investigación también desveló el origen evolutivo del virus responsable del brote, revelando que pertenecía a un linaje que lleva años circulando de forma natural en Sudamérica. Mediante la comparación de las secuencias virales de los casos del MV Hondius con muestras históricas y datos de vigilancia en Argentina, los científicos descubrieron una estrecha relación genética con cepas detectadas anteriormente cerca de Villa Meliquina, en el norte de la Patagonia. Este vínculo genético es significativo ya que dos hermanos habían desarrollado un síndrome pulmonar por hantavirus en esa zona específica en 2018, marcando el pariente genético más cercano conocido hasta el momento.

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El análisis genómico continuó rastreando la historia del virus mediante el examen de casos documentados entre 2018 y 2025 en la provincia argentina de Neuquén. Los resultados demostraron que el linaje vírico implicado no era desconocido ni novedoso, sino que formaba parte de un conjunto de variantes identificadas previamente en la región. Este hallazgo permitió a los investigadores entender que el virus no apareció por generación espontánea a bordo, sino que fue introducido desde una fuente endémica conocida en la geografía argentina y chilena.

Búsqueda de la fuente de infección inicial

A pesar de confirmar la transmisión interpersonal, la investigación no logró aclarar el punto exacto y las condiciones precisas donde se produjo la infección inicial que desencadenó todo el brote. Para intentar rastrear la fuente original, los autores reconstruyeron el itinerario de los dos primeros casos, una pareja que había viajado por Argentina, Uruguay y Chile antes de subir al barco. Dado que ambas personas fallecieron antes de poder proporcionar testimonio directo sobre sus exposiciones, el equipo científico recurrió a registros de paso de fronteras, visitas a lugares de observación de aves y distribución geográfica de roedores portadores del virus.

La ruta inicial de la pareja parecía ofrecer una pista al incluir la visita a una zona asociada al linaje del norte de la Patagonia. Sin embargo, el análisis cronológico determinó que dicha visita había ocurrido demasiado pronto como para explicar la infección en el momento de la manifestación de síntomas. Posteriormente, se valoraron coincidencias genéticas en otras regiones visitadas por la pareja, pero el trabajo exhaustivo no llegó a identificar definitivamente dónde se había producido el contacto inicial con el vector o la fuente ambiental.

Cooperación científica internacional

La complejidad de este estudio requirió una cooperación técnica sin precedentes entre múltiples naciones. La secuenciación del genoma del virus fue realizada por equipos en Canadá, Francia, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, Suiza y España, coordinados desde Estados Unidos. Los autores de la investigación, entre los que se encuentran las doctoras Maripaz Sánchez Seco y Anabel Negredo, han destacado que ningún laboratorio individual habría tenido la capacidad o los recursos para contar esta historia completa y resolver estas dudas científicas.

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Los resultados de este estudio fueron publicados esta semana en dos artículos científicos en la prestigiosa revista Science. La publicación de estos hallazgos no solo aporta claridad sobre el manejo de brotes virales en cruceros, sino que también mejora la comprensión global sobre la transmisión del hantavirus Andes, un tema de salud pública que requiere vigilancia continua en las regiones endémicas de Sudamérica.