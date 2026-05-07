Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius: Argentina Investiga la Fuente de Contagio

El Ministerio de Salud de Argentina analiza el recorrido de una pareja de neerlandeses para identificar el origen de la cepa Andes del hantavirus que afectó a pasajeros del crucero MV Hondius.

El gobierno de Argentina ha puesto en marcha una exhaustiva investigación epidemiológica tras la detección de un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.

El foco de la investigación se ha centrado en una pareja de ciudadanos neerlandeses, quienes han sido identificados como el caso índice de este alarmante suceso. Según la información proporcionada por el Ministerio de Salud, el itinerario de estos turistas es fundamental para desentrañar el misterio de la fuente de contagio.

La pareja ingresó al territorio argentino el 27 de noviembre de 2025, iniciando un extenso viaje por carretera que se prolongó durante cuarenta días, recorriendo diversas regiones del país antes de cruzar la frontera hacia Chile el 7 de enero del año siguiente. Una vez en suelo chileno, continuaron su travesía en automóvil durante veinticuatro días adicionales, regresando finalmente a Argentina el 31 de enero para visitar nuevas provincias.

Este movimiento transfronterizo y la estancia prolongada en zonas rurales sugieren que la exposición al virus ocurrió durante sus desplazamientos terrestres, probablemente a través del contacto con excretas de roedores silvestres. El virus identificado pertenece a la cepa Andes, una variante particularmente peligrosa del hantavirus que se distribuye en el Cono Sur. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado que ocho personas a bordo del crucero resultaron contagiadas, de las cuales tres lamentablemente perdieron la vida.

La gravedad de la situación ha llevado al gobierno argentino a desplegar una respuesta técnica masiva, proporcionando materiales críticos como ARN de la cepa Andes y placas sensibilizadas con antígenos específicos. Estas herramientas han permitido la realización de aproximadamente 2,500 pruebas de diagnóstico para descartar nuevos contagios entre los pasajeros y la tripulación.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con la orina, heces o saliva de roedores infectados, lo que hace que el rastreo de los reservorios naturales sea una prioridad absoluta para evitar que el virus se establezca en nuevas zonas geográficas. En términos de gestión logística y diplomática, el Estado argentino ha asegurado que mantiene una colaboración activa con los organismos internacionales de salud y con todos los países cuyos ciudadanos se vieron afectados por el brote.

El objetivo principal es contener la propagación del virus y garantizar que cada caso reciba la atención médica adecuada. Como parte de las medidas de seguridad, se ha coordinado la evacuación de los pasajeros extranjeros hacia sus respectivos países de origen para facilitar su seguimiento médico. En el caso particular de los catorce ciudadanos españoles afectados, se ha dispuesto su traslado a un hospital militar especializado para asegurar un tratamiento riguroso y monitoreado.

Simultáneamente, equipos técnicos especializados se han desplazado a las zonas visitadas por los turistas índice para ejecutar operativos de captura y análisis de roedores, buscando identificar la presencia del virus en la fauna local y determinar el punto exacto de la infección original. A pesar de la alarma generada por los incidentes en el crucero, el Gobierno argentino ha enfatizado que, hasta la fecha, no se han identificado casos comunitarios o asociados al brote dentro del territorio nacional fuera del grupo vinculado al MV Hondius.

No obstante, la vigilancia epidemiológica se ha intensificado en las provincias transitadas por la pareja neerlandesa. Esta situación pone de relieve la importancia de la vigilancia sanitaria en el turismo de aventura y la necesidad de informar a los viajeros sobre los riesgos biológicos asociados a la fauna silvestre en regiones remotas.

La coordinación entre Argentina y Chile es vital en este proceso, dado que el recorrido de los pacientes abarcó ambos países, lo que sugiere que la cepa Andes podría estar circulando en reservorios naturales compartidos en la región andina. Las autoridades instan a la población y a los turistas a extremar las precauciones al visitar zonas boscosas o rurales, manteniendo la higiene y evitando el contacto con madrigueras de roedores





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