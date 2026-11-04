Bruce Mac Master renuncia a Andi tras 13 años por presiones y defensa de principios

Bruce Mac Master deja la presidencia de la Andi. Critica la gestión gubernamental y advierte sobre la pérdida de oportunidades económicas para Colombia tras 13 años de liderazgo.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi) confirma el fin de una era tras la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia del gremio. El dirigente, quien lideró la organización durante un periodo de trece años, anunció su salida definitiva en medio de un contexto marcado por tensiones con el sector público.

Causas de la renuncia del líder Andi

Bruce Mac Master explicó que su decisión de dejar la gestión estuvo directamente vinculada a las presiones externas que, a su juicio, limitaron la capacidad de la organización para defender sus principios fundacionales. En una entrevista con el medio El Tiempo, el expresidente señaló que no se trataba de una diferencia ideológica, sino de una cuestión fundamental de principios que la Andi debe preservar.

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Mac Master declaró que mantenerse fiel a valores como la institucionalidad, la democracia, la propiedad privada y la libre empresa es esencial para la razón de ser del gremio. Consideró que, al existir presiones indebidas que intentan limitar el ámbito de trabajo de la asociación, la entidad pierde su valor. Por esta razón, prefirió retirarse antes que permanecer en una entidad que pudiera estar sujeta a restricciones que impidieran su labor original.

Críticas al gobierno y contexto económico

En su balance de salida, Bruce Mac Master cuestionó abiertamente la relación entre el Gobierno de Colombia y el sector privado. Advirtió que el país perdió una oportunidad crucial para impulsar el crecimiento económico mediante la construcción de un acuerdo nacional. Señaló que, tras el cambio de Gobierno, existía un ambiente de entusiasmo colectivo que podía aprovecharse para impulsar la inversión, la generación de empleo y la productividad, pero esa disposición no se convirtió en un proyecto común.

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El dirigente también destacó las tensiones durante los cuatro años de la administración de Gustavo Petro, periodo que calificó como aquel en que estuvo en riesgo la institucionalidad. Afirmó que la Andi tuvo que asumir una posición de defensa activa de la democracia, el Estado de derecho y el libre mercado. Además, recordó diferencias previas durante el proceso de paz y después del plebiscito, donde la Andi realizó gestiones para acercar a las partes negociadoras.

Impacto industrial y futuro del gremio

Una de las preocupaciones centrales de Bruce Mac Master es el comportamiento actual de la industria nacional. Advierte que, mientras el consumo interno sigue impulsando las compras, una parte importante de la demanda termina beneficiando a productores extranjeros, especialmente de China. Esto ocurre en un contexto de menor producción nacional y pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial, lo que representa un riesgo para la economía local.

Frente al futuro de la Andi, el presidente saliente manifestó su expectativa de que se preserve el papel que construyó el gremio durante su gestión de trece años. Sin embargo, aclaró que la decisión sobre el rumbo de la organización no le corresponde a él, sino a la junta directiva y a los afiliados. La junta directiva ya ha aceptado la renuncia e iniciado el proceso de relevo en el gremio, dejando la definición estratégica en manos de los asociados.