Bruno Mars confirmó la muerte de su padre, Peter Hernández, a los 74 años, en un mensaje en redes sociales que recuerda su legado musical y su vida familiar.

Bruno Mars anunció la muerte de su padre, Peter Hernández, a los 74 años, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. En la publicación, el cantante reconoció que su padre le enseñó todo lo que sabe sobre música y acompañó el texto con varias fotografías familiares. Peter Hernández era percusionista, cantante y director de orquesta, y era conocido en el ambiente artístico con el apodo de Dr. Doo-Wop.

El mensaje de despedida se difundió de inmediato y generó una gran cantidad de reacciones de seguidores y colegas del artista. La noticia pone el foco en la figura de un músico que crió a Bruno Mars y a sus cinco hermanos en Hawái.

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Detalles del mensaje de despedida de Bruno Mars

Bruno Mars utilizó sus redes sociales para comunicar la muerte de Peter Hernández, de 74 años, y lo hizo con una imagen en blanco y negro. En ella aparece abrazando a su padre en una cama de hospital, una escena que el cantante describió como su último abrazo.

En su texto, Bruno Mars escribió que la semana pasada pudo abrazar a su padre por última vez. Añadió que siempre ha dicho que Peter Hernández es el hombre que le enseñó todo lo que sabe, especialmente en lo que respecta a la música.

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El cantante también habló de la familia que su padre formó. Según sus palabras, Peter Hernández crió a sus cuatro hermanas, a su hermano y a él, y fue para Bruno Mars el mejor padre del mundo. Aseguró que lo extrañará todos los días hasta que vuelvan a encontrarse.

El mensaje cerró con una frase que conmovió a sus seguidores: Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba. Con ella, Bruno Mars recordó a su madre, Bernadette Hernández, que murió en 2013.

Legado musical de Peter Hernández en la familia

Peter Hernández formó la base musical de Bruno Mars con sus primeras lecciones de bongó y percusión. Según el relato del propio artista, esas clases ayudaron a formar el sentido del ritmo y del tiempo musical que después marcaría su carrera.

Peter Hernández creció rodeado de influencias del rock and roll clásico, el doo-wop y los ritmos latinos, y esas corrientes definieron su manera de hacer música. Más tarde se trasladó a Hawái, donde formó a su familia y donde su actividad musical tuvo un papel determinante en los primeros acercamientos de Bruno Mars a los escenarios.

Bruno Mars ha reconocido en múltiples ocasiones que su padre fue su primer maestro y su mayor inspiración. De él heredó el amor por la música en vivo, las armonías vocales y las puestas en escena que caracterizan sus conciertos.

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Las fotografías que acompañaron el mensaje repasan esa historia. Aparecen Peter Hernández con sus congas en sus años de músico, un pequeño Bruno Mars con una guitarra en mano junto a su padre durante una presentación, y una postal antigua del matrimonio Hernández.

Reacciones y condolencias por la muerte de Peter Hernández

La publicación de Bruno Mars recibió miles de mensajes de condolencias de seguidores y colegas de la industria musical. Entre las reacciones destacó el peso que el artista tiene en la música actual, con múltiples premios Grammy.

Bruno Mars es conocido por éxitos como Just the Way You Are, Grenade, Uptown Funk y Locked Out of Heaven. En las semanas previas a este anuncio, el cantante había sido noticia por su colaboración musical, lo que amplificó el interés del público por su vida personal.

El hermano del cantante, que es baterista y ha acompañado a Bruno Mars en su banda durante gran parte de su carrera, forma parte de la historia familiar que reflejan las fotografías del mensaje. La despedida dejó en evidencia cuánto se nutrió la carrera del artista del ejemplo de su padre.