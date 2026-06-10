Brutal ataque a martillazos a guarda de TransMilenio en el Portal 20 de Julio por pedir pasaje

Un guarda de seguridad de TransMilenio fue agredido con un martillo en la cabeza por un evasor del pasaje en el Portal 20 de Julio. El casco de protección salvó su vida. El agresor fue capturado y está a disposición de la Fiscalía. Las autoridades reiteran su rechazo a la violencia contra el personal del sistema.

En un hecho que ha conmocionado a los usuarios de TransMilenio y a la ciudadanía en general, un guarda de seguridad del sistema fue brutalmente agredido con un martillo por un hombre que intentó evadir el pago del pasaje en el Portal 20 de Julio, ubicado en el suroriente de Bogotá .

El ataque, ocurrido en horas de la mañana, quedó registrado en cámaras de seguridad y en videos tomados por pasajeros, los cuales rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando indignación y rechazo. Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor, identificado como un ciudadano de aproximadamente 30 años, saltó los torniquetes para ingresar sin pagar, acción que fue detectada por el vigilante, quien de manera pacífica le solicitó que realizara la recarga de su tarjeta o se retirara del lugar.

En respuesta, el sujeto extrajo un martillo de uso industrial de entre sus pertenencias y propinó múltiples golpes en la cabeza del trabajador, quien logró protegerse gracias al casco reglamentario que portaba. La rápida intervención de uniformados de la Policía, que se encontraban en el sector, impidió la fuga del atacante, quien fue capturado en los pasillos de la estación y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se confirmó que, aunque presenta lesiones en el cuero cabelludo y contusiones, su vida no corre peligro, en gran medida por la resistencia del casco, que absorbió la mayoría del impacto. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió un comunicado en el que calificó el hecho como un acto de violencia inaceptable y advirtió que este tipo de comportamientos serán tratados con todo el rigor de la ley.

Voceros de la entidad señalaron que las agresiones contra el personal operativo del sistema de transporte ya no se consideran simples faltas de convivencia, sino delitos que pueden acarrear penas de prisión. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en TransMilenio, especialmente frente a los constantes casos de evasión y violencia que afectan a trabajadores y usuarios.

Organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores han solicitado mayores medidas de protección para los guardas de seguridad, quienes enfrentan a diario situaciones de riesgo en el cumplimiento de sus funciones. Mientras tanto, el capturado permanece en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) a la espera de la imputación de cargos por los delitos de lesiones personales y violencia contra servidor público, entre otros.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia a través de la Línea 123 y recordaron que el pago del pasaje es una obligación que contribuye al sostenimiento del sistema. Este incidente, que pudo haber terminado en tragedia, pone de manifiesto la importancia de los elementos de protección personal implementados recientemente por TransMilenio, como los cascos y chalecos antibalas, que han salvado la vida de varios trabajadores en situaciones similares.

Sin embargo, la comunidad exige acciones más contundentes para garantizar la seguridad en las estaciones y portales, así como sanciones ejemplares que disuadan a quienes intenten atentar contra la integridad de los empleados del sistema. La Fiscalía avanza en la investigación, mientras que la víctima se recupera y espera que se haga justicia.

Este suceso ha servido como un llamado de atención sobre la violencia cotidiana que se vive en el transporte público de la capital colombiana y la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana y el respeto por las normas. La administración distrital, por su parte, ha anunciado que revisará los protocolos de seguridad y evaluará la instalación de más barreras físicas y personal adicional en los puntos críticos del sistema, con el objetivo de reducir los riesgos tanto para los usuarios como para los trabajadores.

Mientras tanto, la solidaridad de los bogotanos se ha manifestado en redes sociales, donde se han multiplicado las muestras de apoyo al guarda agredido y los llamados a no normalizar la violencia en el transporte público





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