Brutal Ataque en TransMilenio: Dos Guardias Heridos por Usuario que Evadía el Pasaje

Un usuario atacó con tijeras a dos guardias de seguridad de TransMilenio en Bogotá al ser requerido por evadir el pago del pasaje. El incidente ocurrió en una estación del sistema y ha generado preocupación por la seguridad en el transporte público.

Un incidente alarmante de violencia sacudió el sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá este jueves 23 de abril, dejando como saldo dos guardias de seguridad heridos tras ser brutalmente atacados por un usuario que intentaba evadir el pago del pasaje.

El ataque, perpetrado con un objeto cortopunzante, específicamente unas tijeras, tuvo lugar en el interior de una de las estaciones del sistema durante la mañana. Según los informes oficiales, el individuo intentó ingresar al sistema sin cancelar la tarifa correspondiente, lo que desencadenó la intervención del personal de seguridad encargado de controlar el acceso.

La situación, inicialmente un simple procedimiento de control, rápidamente se deterioró cuando el usuario, en un acto de agresión inesperado, extrajo unas tijeras y las utilizó para atacar a los guardias, infligiéndoles heridas en el rostro y en ambas manos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran al agresor, visiblemente alterado, blandiendo el arma blanca mientras se enfrentaba a varios miembros del personal de seguridad que intentaban, con dificultad, contener la situación y neutralizar la amenaza.

La rápida respuesta de los guardias, a pesar de estar bajo ataque, evitó que la situación escalara a un escenario aún más grave. Tras la agresión, los dos guardias de seguridad fueron inmediatamente trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención médica urgente debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El personal médico está evaluando la extensión de las heridas y brindando el tratamiento necesario para su recuperación.

Por su parte, el agresor, quien también presentaba algunas lesiones menores durante su captura, fue puesto bajo custodia de las autoridades competentes. Se ha iniciado un proceso judicial en su contra para determinar las responsabilidades penales correspondientes a este acto de violencia. La empresa TransMilenio, a través de un comunicado oficial, condenó enérgicamente este incidente y reiteró su compromiso con la seguridad de sus empleados y usuarios.

La compañía confirmó que el ataque se produjo durante las labores rutinarias de control de acceso, destinadas a prevenir la evasión del pago del pasaje, un problema recurrente en el sistema. Además, TransMilenio lamentó el creciente número de agresiones contra su personal de seguridad, señalando que, en lo que va del año 2026, se han registrado decenas de incidentes similares, muchos de ellos relacionados directamente con intentos de evasión del pago.

La empresa ha solicitado a las autoridades un mayor apoyo en materia de seguridad para proteger a sus empleados y garantizar un ambiente seguro para todos los usuarios del sistema. Se están considerando medidas adicionales para fortalecer la seguridad en las estaciones y prevenir futuros incidentes de este tipo.

Este incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo de Bogotá y la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger al personal de seguridad y a los usuarios. Las autoridades locales han anunciado que están trabajando en un plan integral para fortalecer la seguridad en TransMilenio, que incluye el aumento de la presencia policial en las estaciones, la instalación de más cámaras de seguridad y la capacitación del personal de seguridad en técnicas de defensa personal y manejo de conflictos.

Además, se están considerando medidas para disuadir la evasión del pago, como el aumento de las multas y la implementación de sistemas de control de acceso más estrictos. La situación también ha generado preocupación entre los usuarios del sistema, quienes han expresado su temor por su seguridad y han solicitado a las autoridades que tomen medidas urgentes para garantizar un ambiente seguro en TransMilenio.

La empresa TransMilenio ha reiterado su compromiso de trabajar en colaboración con las autoridades para mejorar la seguridad en el sistema y ha anunciado que se están llevando a cabo investigaciones internas para identificar posibles fallas en los protocolos de seguridad y tomar medidas correctivas. El proceso judicial contra el agresor continúa en curso, y se espera que se dicte sentencia en las próximas semanas.

Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de respetar a los trabajadores del sistema de transporte y de cumplir con las normas establecidas para garantizar un servicio seguro y eficiente para todos





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