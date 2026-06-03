Bryan Castrillón da ventaja a Junior en la ida de la final de la Liga BetPlay

En el partido de ida de la final de la Liga BetPlay, Bryan Castrillón anotó un golazo para Junior de Barranquilla. Mientras tanto, Medellín avanza en la Copa BetPlay y la Selección Colombia recibe análisis estadísticos para el Mundial 2026. Además, la RD del Congo tiene problemas para su preparación.

El estadio Romelio Martínez de Barranquilla fue escenario este martes del partido de ida de la final de la Liga BetPlay, donde Junior de Barranquilla se enfrentó a Atlético Nacional .

En una jugada destacada, Bryan Castrillón abrió el marcador para el equipo barranquillero con un golazo que le dio ventaja en el primer capítulo de la definición del título. La emoción se desató tras una acción en la que el portero rival dejó un rebote tras atajar un remate de Barrios, y Castrillón, bien posicionado, capitalizó la oportunidad con un disparo certero. Este resultado parcial alimenta las esperanzas del Junior de alzarse con el campeonato en el juego de vuelta.

Mientras tanto, la Copa BetPlay ya tiene definido su cuadro hasta la final. Medellín se consolidó como el último clasificado desde la fase 1A, aprovechando precisamente ese tipo de situaciones de rebote en el área, lo que refleja la importancia de la efectividad en momentos decisivos. El conjunto antioqueño espera ahora su turno en la fase final de ese torneo paralelo.

En el panorama internacional, la selección Colombia sigue en la mira de los análisis estadísticos: la supercomputadora Opta, tras simular 10.000 veces el Mundial 2026, reveló nuevas probabilidades para la selección cafetera de cara a esa cita orbital, un dato que genera expectativa entre los aficionados. Por otro lado, la República Democrática del Congo, rival de Colombia en esa misma Copa del Mundo, enfrenta dificultades logísticas; se les ha prohibido disputar un partido amistoso contra Chile debido a un brote de ébola en su territorio, lo que complica su preparación de cara al torneo.

Las informaciones deportivas continúan fluyendo y los aficionados pueden registrarse en boletines para recibir noticias personalizadas según sus intereses, además de mantenerse informados a través de la aplicación de EL TIEMPO, que ofrece coberturas, historias y análisis directamente en los dispositivos móviles. El partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional definirá al campeón, y los televidentes ya buscan horario y canal para no perderse este duelo crucial que podría decidir el título en el estadio Atanasio Girardot





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