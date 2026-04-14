BTG Pactual Revisa a la Baja las Proyecciones de Crecimiento y Anticipa Inflación por Encima del Rango Meta en Colombia

BTG Pactual actualiza sus proyecciones económicas para Colombia, pronosticando un crecimiento por debajo del 3% y una inflación persistente por encima del rango meta, con preocupaciones sobre las tasas de interés y la incertidumbre política.

BTG Pactual ha actualizado sus proyecciones económicas para Colombia , presentando perspectivas que sugieren desafíos significativos para la economía del país en los próximos años.

El informe detalla una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del 2026, situándolo en un modesto 2,5%. Este pronóstico, si bien no es alarmante, indica una desaceleración en comparación con proyecciones anteriores y refleja una cautela prudente ante un panorama económico global incierto y las dinámicas internas del país.

El experto de BTG Pactual sugiere que la actividad económica podría experimentar una ligera disminución adicional, lo que subraya la necesidad de una gestión fiscal y monetaria cautelosa para evitar un impacto negativo más pronunciado en el crecimiento.

El análisis de BTG Pactual contempla diversos factores que inciden en esta perspectiva, incluyendo las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas, las políticas económicas implementadas y la evolución del consumo interno y la inversión extranjera.





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