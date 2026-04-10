BTS Rompe Récords en Preventa en Bogotá: 70.000 Entradas Vendidas y Alerta por Estafas

La banda surcoreana BTS genera un fenómeno sin precedentes en Bogotá, agotando entradas para sus conciertos de 2026 en preventa y generando una alta demanda que supera las expectativas. La noticia también advierte sobre estafas en la reventa de boletos.

El pasado 7 de abril, la banda surcoreana BTS marcó un hito en Bogotá al agotar las entradas para sus dos conciertos programados para 2026, incluso en la fase de preventa. La venta anticipada alcanzó la asombrosa cifra de 70.000 entradas vendidas, evidenciando el masivo impacto del K-Pop en Colombia y la creciente popularidad de este género musical en los últimos años.

Este fenómeno subraya la consolidación del K-Pop como una fuerza dominante en la industria musical colombiana, capturando la atención y el entusiasmo de un público cada vez más numeroso y diverso. El fervor de los fans se manifestó de manera contundente en la plataforma de venta de boletos, con cifras que superaron todas las expectativas y establecieron nuevos récords.\Según datos oficiales de TicketMaster, la fila virtual para acceder a la preventa contó con más de 300.000 personas en espera, una cifra que, en longitud, equivaldría a una cola de 315 kilómetros, similar a la distancia entre Bogotá y Girardot. Esta impresionante manifestación de interés por parte del público no solo resalta la magnitud del fenómeno BTS, sino que también revela la vitalidad y el dinamismo de toda la industria del entretenimiento musical en el país. Durante la jornada de preventa, alrededor de 152.800 fans intentaron adquirir entradas para la fecha del 2 de octubre, mientras que 145.500 intentaron comprar boletos para el 3 de octubre, lo que refleja el fuerte interés en ambos espectáculos que tendrán lugar en el Estadio El Campín. La demanda de entradas superó con creces la oferta disponible, alcanzando un pico de 7.5 veces más solicitudes que boletos disponibles, con cerca del 90% del inventario vendido durante esta etapa. Cada fecha de concierto contó con aproximadamente 41.000 entradas a la venta, lo que demuestra la magnitud y la logística involucrada en la organización de este evento.\Este elevado nivel de demanda, sin embargo, también generó preocupación en torno a la ciberseguridad. Antes incluso de la venta general, se detectaron múltiples estafas relacionadas con la reventa de boletos. Tanto expertos en seguridad digital como la propia TicketMaster advirtieron sobre el peligro de caer en fraudes, especialmente para los compradores más jóvenes, quienes suelen ser los más vulnerables. Las modalidades de estafa más comunes incluyen las llamadas “entradas especulativas”, donde vendedores sin escrúpulos ofrecen boletos que aún no poseen, especulando con la posibilidad de adquirirlos posteriormente. Esta práctica fraudulenta, que explota la ansiedad y el deseo de los fans por asegurar su presencia en el concierto, representa un desafío importante para las autoridades y las plataformas de venta de boletos, que deben implementar medidas más estrictas para proteger a los consumidores y garantizar una experiencia de compra segura. La lucha contra la reventa ilegal y el fraude en la venta de boletos es un desafío constante que requiere la colaboración de todos los involucrados, desde las empresas de venta hasta los propios fans, quienes deben ser conscientes de los riesgos y tomar precauciones para evitar ser víctimas de estafas





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