Bucaramanga acelera la búsqueda de un nuevo arquero para el segundo semestre

Atlético Bucaramanga busca reforzar su portería de cara al segundo semestre de 2026. El club santandereano, con la guía de su nuevo entrenador uruguayo, evalúa a tres candidatos: Nicolás Antúnez, Guillermo de Amores y Sebastián Britos. La directiva espera definir al nuevo guardameta antes del próximo domingo, priorizando el mercado uruguayo.

Atlético Bucaramanga ha puesto en marcha una intensa búsqueda para encontrar al arquero que custodiará su arco durante el segundo semestre de 2026. Tras la salida de una de sus grandes figuras recientes, el club santandereano identificó la portería como una de las posiciones más sensibles a reforzar.

La directiva, en conjunto con el nuevo entrenador uruguayo, quien asumió recientemente, ha trabajado contrarreloj para definir al guardameta antes del próximo domingo. El objetivo es claro: conformar un equipo competitivo que pueda recuperar el protagonismo perdido tras un semestre irregular. La preferencia del técnico ha inclinado la balanza hacia el mercado uruguayo, donde asegura que existen perfiles ideales para una posición tan determinante.

Desde su perspectiva, los arqueros uruguayos reúnen características fundamentales como seguridad, liderazgo y capacidad de respuesta en momentos clave. Esta visión ha llevado a que tres nombres cobren fuerza en la órbita del club: Nicolás Antúnez, Guillermo de Amores y Sebastián Britos, cada uno con diferentes implicaciones deportivas y económicas. El principal candidato es Nicolás Antúnez, actualmente en Boston River.

Peirano le ha manifestado a la dirigencia que desea contar con él y que el club debe hacer un esfuerzo inicial por concretar su llegada. El entrenador considera que Antúnez reúne las condiciones ideales para convertirse en el nuevo guardián del arco leopardoy, además, ve en él un futbolista con amplio margen de crecimiento.

Sin embargo, la operación requerirá una inversión importante: desde Uruguay pretenden alrededor de un millón de dólares, aunque existe disposición para negociar una fórmula de pago fraccionado. La reciente eliminación de Boston River de la competición internacional podría facilitar las conversaciones. A día de hoy, Antúnez es la alternativa que más fuerza tiene dentro de la institución y la que más respaldo recibe del cuerpo técnico.

Como segunda opción aparece Guillermo de Amores, experimentado guardameta que actualmente milita en Atlético Nacional. Su situación cambió drásticamente en las últimas semanas, luego de que el club antioqueño le comunicara que no entra en los planes para el segundo semestre. Aunque mantiene contrato vigente por un año y medio más, sus actuaciones recientes no terminaron de convencer y las partes consideran que una salida sería beneficiosa. Peirano no descartó la opción, aunque tampoco la ubica entre sus prioridades inmediatas.

En Bucaramanga contemplan avanzar por De Amores únicamente si no prosperan las gestiones por Antúnez. La fórmula que analizan sería un préstamo por un año, bajo una estructura en la que ambos clubes compartan parte del salario durante los primeros seis meses. El arquero, por su parte, ha mostrado disposición al expresar su interés en el proyecto auriverde. El tercer nombre es Sebastián Britos, un arquero de amplia experiencia y liderazgo.

Su perfil seduce especialmente por su recorrido profesional, presencia en el área y su estatura de 1,91 metros, un atributo adicional para el juego aéreo. Peirano considera que Britos podría aportar mucho más que rendimiento deportivo, convirtiéndose en una referencia dentro del vestuario.

Sin embargo, su incorporación enfrenta dificultades: en su club actual lo consideran una pieza valiosa y no muestran disposición para facilitar su salida en este momento. A pesar de ello, en Bucaramanga no se cierran a ninguna posibilidad y mantienen las negociaciones abiertas. La dirigencia y el cuerpo técnico coinciden en que el próximo arquero debe ser una garantía deportiva para un equipo que busca recuperar protagonismo.

Por eso, la elección será cuidadosa y el objetivo es dejar todo definido durante la presente semana. Las negociaciones ya están en marcha y, salvo cambios de último momento, uno de estos tres nombres será el encargado de custodiar el arco Leopardo. Mientras tanto, el club continúa trabajando en otros frentes para reforzar la plantilla, con Diego Arias y Fermani como prioridades en otras posiciones.

El semestre que viene promete ser intenso para Bucaramanga, y la decisión sobre el arquero marcará el rumbo del equipo





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