Bucaramanga declara calamidad pública en Paso Malo por falla geológica

La Alcaldía de Bucaramanga firma el decreto 450 para gestionar subsidios de arriendo y limpieza en el barrio Villas de San Ignacio afectado por deslizamientos.

La Alcaldía de Bucaramanga ha anunciado oficialmente la firma del decreto 450, medida que declara la situación de calamidad pública en el sector de Paso Malo. Esta determinación administrativa responde a la alerta sanitaria y de seguridad generada por una falla geológica activa que produce movimientos de tierra constantes en la zona. La intervención busca proteger específicamente el tramo vial conocido como Palenque-Café Madrid y las decenas de viviendas ubicadas en el barrio Villas de San Ignacio, en el norte de la ciudad.

Medidas del decreto 450 para afectados

El documento emitido por la administración local habilita los mecanismos legales necesarios para gestionar subsidios de arriendo dirigidos a las familias que han visto sus hogares afectados por el movimiento del terreno. Mientras se busca una solución definitiva para preservar la integridad física de los damnificados, el decreto permitirá a la administración contratar de forma directa planes de acción para atender la emergencia. Además, se ha dispuesto una labor de limpieza y retiro de escombros en el área afectada.

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Daños geotécnicos reportados por MSI Geotech

Según la nota técnica de la firma MSI Geotech, fechada el 10 de noviembre de 2026, se registraron 77,1 milímetros de desplazamiento acumulado entre el 19 de enero y el 6 de noviembre de 2026. Este dato proviene del inclinómetro instalado entre la vía y las casas, y revela un ritmo de 10 milímetros mensuales en las últimas seis semanas. La superficie de falla se encuentra a una profundidad de 38 metros, lo que equivale aproximadamente a la altura de un edificio de 12 pisos.

Daño estructural en viviendas y vías

Dentro del área que se desplaza se encuentran la vía, edificaciones residenciales y el Colegio Villas de San Ignacio, actualmente ocupado como invasión. El borde superior del deslizamiento alcanza las primeras filas de casas de la Etapa VII, avanzando constantemente hacia ellas. En octubre se reportaban cuatro casas desocupadas, pero un mes después esa cifra ascendió al menos a doce debido a que sus condiciones las hacen inservibles para la vivienda.

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Intervención provisional y planes futuros

La administración indicará que realizará fresado para mejorar temporalmente el estado de esta vía nacional, por donde transitan constantemente vehículos de carga pesada hacia el norte del país. Se trata de una solución provisional, pues la falla geológica requiere una intervención de mayor escala para mitigar el impacto de la inestabilidad del suelo. Este tramo se incluirá en los proyectos que se presentarán al Ministerio de Transporte para ejecutar una solución real y definitiva.

Riesgo actual y monitoreo de seguridad

La tubería del último inclinómetro que funcionaba se deformó por el movimiento y la sonda ya no logra bajar más allá de los 36,5 metros, por lo que la firma suspendió las lecturas. La Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga asegura que ya caracterizó a las familias del sector y trabaja en planes barriales para proteger sus vidas ante una emergencia.