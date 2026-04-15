Bucaramanga Domina el Duelo Contra Nacional: Una Rivalidad Creciente con Sorpresas

Análisis detallado de los recientes enfrentamientos entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, destacando la marcada superioridad del equipo santandereano en los últimos años y la dinámica actual de ambos clubes de cara a un nuevo partido por la Liga.

La rivalidad entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional ha intensificado en las últimas temporadas, convirtiéndose en un enfrentamiento caracterizado por la paridad y la escasez de goles en la Liga. El equipo santandereano ha demostrado una notable fortaleza frente a su rival antioqueño en los enfrentamientos más recientes, acumulando tres victorias, cuatro empates y tan solo una derrota desde el año 2023. En total, se han medido en ocho ocasiones, seis por Liga y dos por la Superliga.

El dominio del Bucaramanga en esta racha se evidencia en el marcador, con siete goles anotados por el equipo 'Leopardo' frente a tan solo tres del conjunto 'Verdolaga'. Un partido que resalta en esta estadística es el disputado el 13 de septiembre de 2025 por Liga en el Atanasio Girardot, donde el Bucaramanga se impuso por 1-0 con gol de Carlos Henao. Este encuentro es recordado, además, por una sanción particular que sufrió Atlético Nacional. El equipo paisa fue derrotado en el 'escritorio' por 3-0 tras alinear simultáneamente a cuatro jugadores extranjeros (Bauzá, Batista, Arce y Cándido) durante el segundo tiempo, infringiendo el reglamento de la Dimayor que permite un máximo de tres en cancha. Dicha infracción le costó el puesto al entonces técnico argentino Javier Gandolfi.

La hegemonía del 'Leopardo' continuó a lo largo de 2025. El 28 de marzo, el Bucaramanga venció 2-0 al Nacional en el Estadio Américo Montanini, con anotaciones de Luciano Pons y Jhon Vásquez. Ese mismo año, ambos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades, incluyendo dos partidos por la Superliga que terminaron en empate: 1-1 el 6 de febrero y 0-0 el 29 de enero. Aunque en la Superliga Nacional se alzó con el título desde el punto penal tras ganar 4-3, la tendencia en Liga favorecía al Bucaramanga.

En 2024, el Atlético Bucaramanga mantuvo su buen desempeño ante Nacional. En el primer semestre, el 10 de marzo, obtuvieron un empate sin goles en el Atanasio Girardot. Posteriormente, el 23 de septiembre, el conjunto santandereano consiguió una victoria por la mínima diferencia (1-0) en el Américo Montanini, con gol de Fabry Castro.

Hay que retroceder hasta el 13 de agosto de 2023 para encontrar la última victoria de Atlético Nacional sobre el Bucaramanga. En aquella ocasión, el 'Verde Paisa' se impuso por 2-1, con goles de Felipe Aguirre y Brahian Palacios, mientras que Jader Maza descontó para el equipo 'Leopardo'. A principios de ese mismo año, el 19 de febrero, se registró un empate 1-1 en el Américo Montanini, con goles de Gonzalo Lencina para el Bucaramanga y Thomás Ángel para Nacional.

El próximo enfrentamiento entre estos dos históricos del fútbol colombiano está programado para este lunes 20 de abril, correspondiente a la fecha 17 de la Liga. Ambos equipos llegan con realidades distintas. Atlético Nacional ostenta el liderato del campeonato con 37 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final. Por su parte, el Bucaramanga se ubica en la novena posición con 22 unidades, necesitando imperiosamente un buen resultado para mantenerse en la lucha por un cupo entre los ocho mejores. El partido se llevará a cabo a las 8:20 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Historial reciente (entre 2023 y 2025): 13 de septiembre 2025: Bucaramanga 3-0 Nacional (visitante) 28 de marzo 2025: Bucaramanga 2-0 Nacional (local) 6 de febrero 2025: Bucaramanga 0-0 Nacional 29 de enero 2025: Bucaramanga 1-1 Nacional 23 de septiembre 2024: Bucaramanga 1-0 Nacional (local) 10 de marzo 2024: Bucaramanga 0-0 Nacional 13 de agosto 2023: Nacional 2-1 Bucaramanga (local) 19 de febrero 2023: Bucaramanga 1-1 Naciona





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