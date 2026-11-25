Propietarios, veedores y gremios exigen transparencia ante la mesa técnica del 26 de noviembre sobre el impuesto predial de 2027, buscando frenar alzas superiores al 40 % registradas en 2026.

Veedores ciudadanos, ediles locales y representantes de gremios se reunirán el jueves 26 de noviembre con la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) para discutir el cobro del impuesto predial correspondiente al año 2027. La principal inquietud de los propietarios es prevenir la repetición de las subidas significativas que impactaron las finanzas familiares en enero de 2026. Esta solicitud de diálogo surgió tras la divulgación de cifras oficiales que revelan incrementos sustanciales en las liquidaciones del año pasado.

Preocupación por aumentos superiores al 40 %

Los datos publicados por la Alcaldía de Bucaramanga indican que de los 203.348 predios liquidados en 2026, un total de 45.674 experimentaron aumentos superiores al 3 %. En varios casos documentados, las alzas oscilaron entre el 10 %, el 20 %, el 30 % y alcanzaron hasta el 40 %. Ramiro Vásquez Giraldo, coordinador de la veeduría Ciudadanía Activa Santandereana, advirtió que los ciudadanos no tolerarán nuevas sorpresas el primero de enero. Vásquez señala que sus investigaciones preliminares sugieren un incremento potencial cercano al 25 % para el próximo ejercicio fiscal de 2027, cifra que la administración municipal no ha confirmado oficialmente.

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Legisladores exigen explicaciones claras al AMB

José Alfredo Vega Fonseca, edil de la Comuna 12 en Cabecera del Llano, clasificó la situación actual como gravísima debido a la falta de transparencia en la justificación de los incrementos. Vega recordó que el problema tiene antecedentes históricos que se remontan a un intento de ajuste en 2019 que fue demandado y descartado, seguido por una nueva imposición en 2023 con efectos en las liquidaciones de 2024, 2025 y 2026. El edil insiste en que la mesa técnica del 26 de noviembre debe servir para que el Área Metropolitana de Bucaramanga, responsable de fijar los avalúos, y la Secretaría de Hacienda expliquen con claridad el método de liquidación.

El mecanismo del reajuste catastral nacional

El porcentaje de referencia del 3 % corresponde al reajuste establecido por el Gobierno Nacional para 2026 mediante el Decreto 1480 del 30 de diciembre de 2025. Esta norma ordenó aumentar ese porcentaje a partir del 1 de enero en los avalúos catastrales de predios urbanos y rurales que no fueron actualizados durante 2025. Es importante destacar que este porcentaje se aplica al avalúo catastral y no directamente a la factura final. La liquidación del impuesto predial se calcula multiplicando el avalúo catastral del inmueble por la tarifa correspondiente a su tipo de predio, por lo que un incremento en el avalúo se traduce directamente en un aumento del impuesto.

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Expertos cuestionan la legalidad de las cifras

Juan Manuel Álvarez Cruz, abogado experto en urbanismo que asesora a la veeduría, discrepa con la explicación oficial sobre las causas de los aumentos. Álvarez sostiene que las alzas entre 2024, 2025 y 2026 afectaron a cerca de 45.000 predios, principalmente en estratos 4, 5 y 6, con incrementos que oscilan del 10 % al 48 %, llegando al 70 % en algunos casos. El abogado argumenta que la norma establece un tope equivalente al IPC más algunos puntos, lo que resultaría en un aumento máximo cercano al 13 %. Además, afirma que los avalúos aplicados desde 2024 carecen de respaldo en un acto administrativo válido.

Burocracia en la revisión de avalúos discrepantes

La estructura actual del proceso de revisión genera frustración entre los contribuyentes que consideran que el valor catastral de sus propiedades es excesivo. En Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga actúa como gestor catastral desde que fue habilitada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en octubre de 2019. Las solicitudes de revisión son atendidas por la Subdirección de Planeación e Infraestructura, la misma dependencia que origina los avalúos. Vega critica esta dinámica, señalando que el Área Metropolitana actúa como juez y parte. Si la entidad no modifica su decisión, el contribuyente debe costear por su cuenta los servicios de un perito especializado para demostrar que el predio vale menos de lo establecido.